Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti
|07 Nisan 2021 07:44
|+Aa- Yazdır
Edinilen bilgiye göre, Beşikdüzü ilçesindeki Ağaçlı Mahallesi'nde akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle Hikmet Ülken'e ait evde yangın çıktı. Yangını gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine harekete geçen Trabzon Büyükşehir Belediyesine bağlı Beşikdüzü ve Vakfıkebir İtfaiye Grup Amirliği personelleri olay yerine hareket etti.
Olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından tek katlı ahşap evdeki yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Hikmet Ülken'e ait evin yaz aylarında kullanıldığı öğrenilirken, babasının evinin yandığını duyan kızı Ayşe Ülken (51), babasının evde olduğunu düşündü.
Babasının ilçe merkezindeki evinde olduğunu bilmeyen Ayşe Ülken babasının yanan evde olduğu düşünerek fenalaştı. Kalp krizi geçiren Ayşe Ülken yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor
07 Nisan 2021 07:59
|Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
07 Nisan 2021 07:46
|Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
07 Nisan 2021 07:12
|Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
07 Nisan 2021 06:51
|Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
07 Nisan 2021 06:25
|İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı
06 Nisan 2021 21:14
|16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
06 Nisan 2021 19:14
|Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:44
|Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:30
|Semra Aysal'ın kardeşi: Hakan Aysal'ın abisi kan parası teklif etti
06 Nisan 2021 18:03