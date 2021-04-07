Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
|07 Nisan 2021 07:46
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Samsun'da dün yaşanan olayda, edinilen bilgiye göre 2 grup arasında çıkan sözlü tartışma daha sonra bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada sol baldırından bıçaklanan B.K ve karnından bıçaklanan S.K. Gazi Devlet Hastanesine, başından bıçak saplanan E.A. ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Arkadaşını sokak ortasında gözünden bıçakladı.
Arkadaşını sokak ortasında gözünden bıçakladı
Olayın ardından hastanede ilk tedavisi yapılan S.K.'nin sedye üzerinde yaralı vaziyetteyken şarkı söylemesi dikkat çekti. S.K., kendisini bıçaklayanları tanımadığını söyledi. S.K. ile birlikte hastaneye gelen arkadaşı ise olayı, "Biz araya kaynadık. Arkadaşım öndeydi. Onu bıçakladılar. Sanırım başkasına vuracaktı, arkadaşıma vurdu. Hayat sinemamızı ağlattılar" sözleriyle anlattı.
'Kavgayı ayırırken olay meydana geldi'
Kavgada sol baldırından bıçaklanan B. K., "Kavgayı ayırırken olay meydana geldi. Kavga edenleri tanımıyorduk. İnsanlık namına otururken bıçakladılar. Arkadaşım da kavgada yaralandı. O da karnından bıçaklandı. Onun durumu da iyi" dedi.
Kavgada başına bıçak saplanan E. A.'nın ise Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alındığını belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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