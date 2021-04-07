1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor

Yayınladıkları bildiri sonrası gözaltına alınan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürerken ifadeleri alındı. Haklarında işlem başlatılan ve 10'u gözaltında olan toplam 14 amiralin WhatsApp grupları gibi dijital verileri ve cep telefonlarının HTS kayıtları inceleniyor
 07 Nisan 2021 07:59
+Aa- Yazdır
104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor

Emekli 104 amiralin imzasını taşıyan "Montrö Bildirisi" ile ilgili olarak, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'devletin güvenliğine ve anayasal düzene karşı suç işlemek için anlaşma' suçundan soruşturma başlatmıştı. Soruşturma kapsamında 10 emekli amiral gözaltına alınırken, 4 emekli amiral de ileri yaşları gerekçesiyle ifadeye çağrılmıştı. Gözaltında bulunan emekli amirallerin Emniyet'teki işlemleri sürüyor. Gözaltındaki isimlerin Emniyet'te iki kişilik nezarethanelerde kaldığı ifade edildi. Sağlık kontrolleri de günde iki kez hastaneye götürülerek yapılıyor.


BİR ARAYA GELDİLER Mİ?

Hürriyet'ten Gizem Karakış'ın haberine göre: Soruşturma kapsamında gözaltına alınanların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda el konulan bilgisayar, tablet, USB bellek, hard disk gibi dijital materyallere ilişkin inceleme Emniyet Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce yapılıyor. Emekli amirallerin telefonlarındaki dokümanlar, yazışmalar ve mesaj grupları da incelemeye alındı. Yine birbirleriyle irtibatlarına ve bildiri öncesinde bir araya gelinip gelinmediği de araştırılıyor. Bu kapsamda Bilgi Teknolojileri Kurumu'ndan (BTK) HTS kayıtları istendi. Araştırma sonrası hazırlanacak rapor doğrultusunda da gözaltındakilerin ifadesi alınacak.

4'Ü İFADE VERECEK

Yaş durumları nedeniyle gözaltı kararı verilmeyen 4 emekli amiral, 3 gün içerisinde emniyete ifade vermeye çağrılmıştı. Bu isimlerin de bugün Ankara Emniyeti'ne gelerek ifade vermeleri bekleniyor.


'BİLDİRİ DEĞİL, DUYURU' DEDİLER

Gözaltında bulunan 4 emekli amiralin avukatı olan Şule Nazlı Erol, dün akşam saatlerinde müvekkilleriyle görüştü. Avukat Erol, "Müvekkillerimle yaptığım görüşmede, gözaltına gerekçe olarak gösterilen açıklamanın bir bildiri olmadığının altını ısrarla çizdiler. Kendileri bunun bir duyuru olduğunu belirtti. Aynı şekilde 'Büyükelçiler tarafından da benzer bir açıklama yapıldı, biz neden gözaltına alındık' diye soruyorlar. 'Gözaltında olmamamız gerekirdi. Suç işlemedik' dediler. Söz konusu duyuruda suç unsuru olmadığını belirttiler. Çok üzgün olduklarını ifade ettiler" dedi.

İLK İNCELEMEDE MUVAZZAF BAĞI GÖRÜLMEDİ

Güvenlik birimleri tarafından yapılan ilk incelemede, bildiriye imza atan 104 emekli amiralin muvazzaf askerlerle bir bağlantısının tespit edilemediği iddia edildi. Emekli amirallerin bildirisinden sonra Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı adli soruşturma başlatırken, ilgili kurumlar da idari inceleme yaptı. Yapılan araştırmaların ilk sonuçlarına göre, bildiriyi hazırlayan amirallerin muvazzaf askerlerle herhangi bir bağlantısının tespit edilmediği belirtildi. Başsavcılığın, dijital materyaller de dahil olmak üzere yapılan incelemelerin tamamlanmasının ardından son tespiti yapacağı vurgulandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bu kapsamda emekli amirallerin HTS kayıtları ve telefon trafiğini de inceleyecek.

'SARIKLI AMİRAL' SORUŞTURMASI

Bu arada sosyal medyada yayımlanan 'sarıklı amiral'in görüntüleri ile ilgili olarak da ayrı bir soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın sonuçlarına göre de atılacak adımlar belirlenecek.
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
07 Nisan 2021 07:46		 Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 07:44
Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
07 Nisan 2021 07:12		 Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
07 Nisan 2021 06:51
Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
07 Nisan 2021 06:25		 İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı
06 Nisan 2021 21:14
16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
06 Nisan 2021 19:14		 Erzincan'da temizlediği av tüfeği kazara ateş alan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:44
Denizli'de hafriyat kamyonun altında kalan kişi öldü
06 Nisan 2021 18:30		 Semra Aysal'ın kardeşi: Hakan Aysal'ın abisi kan parası teklif etti
06 Nisan 2021 18:03
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
07:59 - 104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor07:46 - Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar07:46 - Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak07:44 - Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti07:42 - Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!07:30 - Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
07:12 - Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak07:03 - İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi07:00 - Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor06:53 - Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi06:51 - Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi06:35 - El Kaide ve DEAŞ'a yönelik operasyonda 8 şüpheli yakalandı
06:30 - Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı06:25 - Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti06:15 - İlahiyatçılar ve kanaat önderleri: İslam bizi korumak içindir05:08 - Akdeniz'de 4.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi04:41 - İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Gözaltılar var
04:39 - FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
Güvenlik soruşturması kanun teklifinin birinci bölümü kabul edildi
FETÖ, PKK ve DEAŞ dahil 377 terör örgütü üyesinin mal varlıkları donduruldu
Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
Türkiye Binicilik Federasyonu'nda 'dörtnala' yolsuzluk!
Borç para ve krediyle Bitcoin almayın
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
hoşaf 3
ev ekonomisi 4
erfelek 1
ağzı açık ayran budalası 1
oksimetre 1
grunge 2
ipsiz george king 1
TDK ve TDD öneri farkları 1
hüzün 1
manolya 1
SON İLANLAR
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
İstanbul Ağaç ve Peyzaj Aş Geçici 800 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam