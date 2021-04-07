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Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor

Zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlere iade yolu açılıyor. Meclis'e sunulan düzenleme kapsamında zaman aşımı nedeniyle devredilen paralar hak sahipleri tarafından talep edilmesi halinde iade edilecek.
 07 Nisan 2021 08:29
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Bankada unutulan paralar için iade yolu açılıyor

Meclis'teki Torba Yasa ile zamanaşımı nedeniyle TMSF'ye devredilen hesaplar için iade yolu açılıyor.

Bankacılık Kanunu'nun 62'nci maddesi gereğince, bankalar nezdindeki mevduat, katılım fonu, emanet ve alacaklardan hak sahibinin en son işlem tarihinden başlayarak 10 yıl içinde işlem görmeyen hesapları zaman aşımına tabi tutuluyordu.

Söz konusu işlem görmeyen hesaplar 10 yıl sonra ise zaman aşımına uğrayarak Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devrediliyor, TMSF'ye gelir kaydedilen mevduat, katılım fonu, emanet ve alacakların, sehven devredilenler hariç, sahiplerine iadesi ise mümkün olmuyordu.

İşte Meclis'e sunulan Torba Yasa ile bu uygulamada değişikliğe gidiliyor.

TALEP EDENE İADE EDİLECEK

Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun İle Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile zaman aşımı nedeniyle TMSF'ye ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen alacak ve emanetlerin, hak sahiplerinin talepleri durumunda iade edilerek mülkiyet hakkının güvence altına alınıyor.

BİLDİRİM ŞART OLACAK

Ayrıca ilgili kanun maddesine 'kiralık kasa ve her türlü'' ibaresi eklenmiş, maddede zamanaşımının başlangıcında dikkate alınacak uygulamalar olarak sayılan 'hak sahibinin en son talebi, işlemi, herhangi bir yazılı talimatı' ibarelerinden herhangi birinin yeterli sayıldığının vurgulanması açısından cümleye 'veya' ibaresi ile 'bildirim' koşulu da eklenecek.

YATIRIM HESAPLARI İÇİN DE İADE YOLU AÇILACAK

Öte yandan uzun yıllar işlem yapılmayan ve Yatırımcı Tazmin Merkezi'ne devredilen yatırım hesapları da mülkiyet hakkı ve sermaye piyasalarının özünde yatan uzun vadeli yatırım felsefesini zedelemesinden kaynaklı hak sahiplerinin talepleri durumunda iadesi amaçlanıyor.

2020 YILINDA REKOR KIRILDI

Geçen sene 10 yıl içinde hiçbir işlem yapılmayan 1 milyon 44 bin hesap açıldı ve içindeki toplam 217 milyon lira para sahibi başvuru yapmadığı için Tasarruf Mevduatı sigorta Fonu'na (TMSF) devredildi. 2020 yılında TMSF'ye devredilen meblağın, 2011'den bu yana en yüksek rakam olması dikkati çekti.

TMSF'ye, 2011-2020 döneminde, zaman aşımına uğradığı için toplam 5 milyon 418 bin hesap devredildi. Bu hesaplarda unutulan toplam tutar ise 1 milyar 185 milyon lira oldu.

ÇOĞUNLUĞU BİREYSEL HESAPLAR

TMSF'ye devredilen hesaplar bireysel ve kurumsal hesaplar olarak bir ayrıma tabi olmazken, çoğunluğunu bireysel hesaplar oluşturdu. Bankalar tarafından ocak ayından itibaren hak sahiplerine yapılan bildirimler ve ilanlar neticesinde zamanaşımına uğrayan hesaplar için yaklaşık 30 bin mudi ise bankalara başvurarak, paralarını TMSF'ye devredilmeden önce çekti.
Memurlar.Net
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