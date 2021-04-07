Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
|07 Nisan 2021 08:39
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Sosyal Güvenlik Kurumu'nun (SGK) 7 Mayıs 2020'de çıkardığı genelgede, iş kazaları veya meslek hastalığı dışında kalan rahatsızlıkların hastalık sayılması vurgulandı. Buna göre, çalışırken Covid 19'a yakalananlar haklardan yararlanamayacaktı. DİSK'e bağlı Nakliyat-İş, genelgenin iptali için Danıştay 10'uncu Dairesi'nde dava açtı. Dilekçede 'İş yerinde sosyal mesafe kuralına uymayan, maske ve ekipman dağıtmayan, hijyenik ortam sağlamayan işveren özen yükümlülüğünü yerine getirmemiş olacaktır.
İş yerinde bulaşan Covid 19'un iş kazası ve meslek hastalığı sayılmaması düşünülemez" denildi. SGK yaptığı savunmada "İşçinin Covid'e yakalanmasının doğrudan iş kazası ve meslek hastalığı olarak tanımlanmasının bu aşamada doğru olmayacağı düşünülmektedir. Kuluçka süresinin uzun olması, hızlı şekilde bulaşıyor olması sebebiyle çalışanın ne zaman, nerede, nasıl, kimden veya hangi sebepten yakalandığının tespiti mümkün görünmemektedir" dedi. Danıştay Başsavcılığı mahkemeye sunduğu görüş yazısında, SGK genelgesinin hukuka uygun olmadığına karar verdi.
İsmail Saymaz
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