Siber saldırıya karşı önce askeri güvenlik
|07 Nisan 2021 08:48
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Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre: TBMM, ABD, Rusya, Almanya ve İngiltere başta olmak üzere çok sayıda ülkenin 'Siber Güvenlik Stratejileri'ni mercek altına aldı. Araştırmada siber saldırılara karşı önceliğin askeri güvenliğe verildiği, dünyada siber güvenlik çözümlerine yapılan harcamaların 2020 sonunda yüzde 2.4 artarak, 123.8 milyar dolara ulaştığı sonucuna ulaşıldı.
TBMM Araştırma Hizmetleri Başkanlığı'nın hazırladığı, araştırma raporunda, dünya ülkelerin siber güvenlik stratejilerini ne zaman hazırladıkları, hangi belge ve mevzuatı oluşturup ilan ettikleri ele alındı.
Hedef sektörler
Küresel siber tehdidin her yıl artan sayıda veri ihlaliyle hızlı bir şekilde yükseldiği vurgulanan raporda, "Sağlık hizmetleri, perakende ve kamu sektörleri, siber saldırılara en çok maruz kalan sektörlerdir. Bu sektörler finansal, kişisel ve tıbbi veri topladıkları için siber suçlulara daha cazip gelmektedir. Bu tür sektörlerden alınacak verilerle ekonomik ve stratejik istihbarat yapılabilmektedir" denildi.
Devletlerin kendi siyasi, sosyal ve ekonomik güvenliklerine tehdit olarak gördükleri siber saldırılara karşı birçok strateji geliştirdiklerini belirtilen raporda, "Siber uzayın çeşitli teknolojilerle, sektörlere daha çok yayılmasıyla ve gün geçtikçe daha çok bireysel ve kurumsal kullanıcının siber uzaya dahil olmasıyla kişisel ve ulusal düzeyde siber güvenlik açıkları gün geçtikçe artmakta" ifadeleri kullanıldı.
Dört ülke öncü
Raporda, siber güvenlik ile ilgili ülke örneklerine bakıldığında ABD, Rusya, Almanya ve İngiltere'nin dört farklı yaklaşım ile siber uzayı düzenlemeye çalıştığı belirtildi.
Araştırmada, ülkelerin siber güvenlik stratejileri ekseninde, "askeri güvenlik ve askeri savunma"nın öncelikli ortak noktayı oluşturduğu tespitine yer verildi.
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