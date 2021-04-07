Bakan Akar: Amiraller, bedeli neyse ödeyecekler

Milliyet'ten Didem Özel Tümer'in haberine göre: Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 104 emekli amiralin imzaladığı bildiri için "Problemli durum", "Haddini aşan bir bildiri" ifadelerini kullanarak, "Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var, başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler" dedi.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) imzalı açıklamaya işaret eden ve "Kelimeleri özenle seçtik" diyen Akar bildirinin, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) moral ve motivasyonunu bozmak anlamına geldiğini, düşmanı sevindirmekten başka işe yaramadığını söyledi.

Akar bir grup gazeteci ile Kara Havacılık Okulu'nda oluşturulan Model Üs Bölgesindeki "Yerli ve Milli Teknoloji ile Güçlenen Mehmetçik'in Yaşam Sergisi" alanını gezdi ve sorularını yanıtladı. Yöneltilen soruların ağırlığını 104 emekli amiralin imzaladığı bildiri oluştururken Akar, MSB tarafından pazar günü yayınlanan açıklamaya vurgu yaparak yanıt verdi. Akar şunları söyledi: "Bu açıklama için çalıştık, kelimeleri özenle seçtik. TSK Cumhuriyet tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Operasyon da eğitim de dahil. Böyle bir durumda bu insanların moral ve motivasyonunu bozmak ne demektir, onun adını siz koyun. Bu düşmanı sevindirmekten başka neye yarar. Bunun ne manası var? Bu problemli bir durumdur. Çık televizyonlar serbest, orada konuş, gazeteye yaz, konferans ver. Bir kere Türkiye'nin imajını bozuyorlar. TSK, hiçbir görev ve sorumluluğu olmayan kişi veya kişilerin hırs, ihtiras ve şahsi emellerine araç yapılamaz. Bizi karıştırmayın. Biz işimizde, gücümüzdeyiz" dedi.

Muvazzaf bağı

Emekli askerlerin muvazzaflarla irtibatı konusunda "Bunları savcılık inceliyor, istihbarat bakıyor, biz de bakıyoruz. Kim nerelere gitmiş, kimlerle görüşmüş bakılacak" ifadesini kullanan Akar sözlerini şöyle sürdürdü:

"Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kullanıyorlar. Bunu görüyorsunuz değil mi? Bu arkadaşların Silahlı Kuvvetlerde bir görevi, sorumluluğu var mı? Yok. Dolayısıyla bunlar kendi içlerinde, kendi egoları doğrultusunda, 'ben bilirim, ben ederim' anlayışı içinde. Devletin Dışişleri, İçişleri, Milli Savunma bakanlıkları var, MİT var, Genelkurmay var, Kuvvet Komutanlıkları var, burada onlarca insan çeşitli konularda görev ve sorumluluklarının bilinci içinde kendi konularına çalışıyor. Üniversiteler var. Sorumlu ve görevli olan herkes her şeyi çalışıyor. 104 kişiyi bir şekilde manipüle ediyorsun, bir araya getiriyorsun. Haddini aşan bir bildiri bu. Neye hizmet ediyor? Moral motivasyon bozuyor, düşmanı sevindiriyor, birliği beraberliği bozuyor.

DIŞ BAĞLANTI SÖZKONUSU MU? Bu olayların üst üste gelmesi bir plan mı, program mı, tesadüf müdür. Bunlardan ziyade somut, mekanik olaylara bakacağız. Yetkisi, sorumluluğu, görevi olmadan bu insanlar bir araya gelmişler. Mekanizmanın nasıl olduğunu savcılık ortaya çıkaracak. İlk metni kim hazırladı, nasıl dağıttı belirlenecek. Bu işe katılmayan 86 emekli amiral de var. Onlar girmiyor bu işe. Mekanizma nasıl oluştu onu anlamaya çalışıyoruz. Bunun arkasında ne var, başka şeyler olabilir, başkaları bundan örnek alabilir. Bunlar okumuş, yazmış insanlar, yaptıkları işin nereye varacağını bilmek zorundalar. Dolayısıyla bunun bedeli neyse ödeyecekler.