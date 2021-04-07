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WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg de Signal dedi

Milyonlarca kişinin verilerinin sızdığı Facebook'un sahibi Zuckerberg'in de Signal kullandığı ortaya çıktı. WhatsApp'ın güvenlik politikasını değiştirmesinin ardından milyonlarca kullanıcı Signal ve Telegram gibi daha güvenli uygulamalara geçmişti.
 07 Nisan 2021 09:15
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WhatsApp'ın sahibi Zuckerberg de Signal dedi

Geçtiğimiz günlerde 533 milyon Facebook kullanıcısının bilgisi sızdırılmıştı.

Bu sızan bilgiler arasında Facebook kurucusu Mark Zuckerberg'e ait telefon numarası, konum, evlilik detayları, doğum tarihi ve kullanıcı kimliği de yer alıyordu. Dave Walker adlı bir güvenlik araştırmacısı ise Mark Zuckerberg tarafından da Signal adlı WhatsApp rakibi mesajlaşma platformunun kullanıldığını ortaya çıkarttı.

Güvenlik araştırmacısına göre Zuckerberg, mahremiyetini korumak için Signal kullanıyor.

Technopat'ta yer alan habere göre Walker, "Başka bir olayda Mark Zuckerberg, uçtan uca şifrelemeye sahip olan ve Facebook'a ait olmayan bir sohbet uygulaması kullanarak kendi mahremiyetine de saygı duyuyor. Bu, son Facebook sızıntısındaki hesabıyla ilişkilendirilen numara." diyor.

Ocak 2010'da kurulan Whatsapp , 2014 yılında 19 milyar dolara Facebook'a satılmıştı.

Veri ihlalinde Mark Zuckerberg'in kendisini bile kurtaramadığı Facebook, tabii ki yine güvenlik ve gizlilik konusunda tartışmalara konu olmuş durumda.

Signal uçtan uca şifreleme sunarak sohbetlerinizi başka hiç kimsenin okuyamamasını sağlıyor. Hatta Elon Musk bile tweet'inde Signal'i tavsiye etmişti ve platformun kullanıcı sayısı bir anda artmıştı
NTV
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