37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
|07 Nisan 2021 09:02
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mülki idare yapılanmasına yönelik soruşturmada 37 eski mülki idare amiri ile 14 "mahrem imam" hakkında gözaltı kararı verdi.
Başsavcılıktan yapılan açıklamaya göre, FETÖ'nün mülki idare yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli eski mülki idare amirlerinin sabit hatlar üzerinden örgütün sivil imamlarıyla iletişim sağladıkları belirlendi.
Bugüne kadar yürütülen soruşturmalar kapsamında örgüt mensubu olduklarına dair haklarında ifadeler de bulunan 37'si eski mülki idare amiri, 14'ü örgütün mahrem imamı 51 şüpheli hakkında, Ankara merkezli 22 ilde gözaltı kararı verildi.
Şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmalar Ankara Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sürdürülüyor.
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