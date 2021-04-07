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Sarıklı amirale ihraç yolu

Kamuoyunda tartışma yaratan 'sarıklı amiral' konusunda önemli bir gelişme yaşandı. Son olarak tepki çeken 104 amiral bildirisinde de konu edilen amiralin TSK'dan ilişiğinin kesilmesi gündemde.
 07 Nisan 2021 09:18
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Sarıklı amirale ihraç yolu

Hürriyet gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın gazetecilerin katıldığı bir basın turunda bu konunun gündeme geldiğini belirtirken, "Sarıklı amiral TSK'yı rahatsız etmiş. TSK'dan ihraç edileceğini intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış" dedi.


Abdulkadir Selvi bugünkü yazısında Milli Savunma Bakanı Akar'ın Kara Havacılık Komutanlığı'nda kurulan bir üs bölgesine düzenlediği geziyi yazdı.

Bu etkinlik sırasında Akar'a çeşitli sorular yöneltildiğini belirten Selvi, sarıklı amiral konusunun da gündeme geldiğini söyledi.

Selvi yazısının bu bölümünde şu ifadelere yer verdi:

"Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'a sarıklı amiral hakkındaki soruşturmayı sorduk. Sözleşmeli statüsünde olduğunu ifade etti. İdari soruşturmanın sürdüğünün altını çizdi. Savunması istenmiş. Bu savunma general ve amirallerle ilgili soruşturmayı yürüten birim tarafından değerlendirilecek. Yani hukuki prosedür sürüyor. Ama benim edindiğim izlenim, sarıklı amiral TSK'yı rahatsız etmiş. TSK'dan ihraç edileceği intibaı edindim. İş sadece hukuki prosedürün tamamlanmasına kalmış"
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