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Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
Kilis'in Musabeyli ilçesinde devrilen traktörün altında kalan sürücü hayatını kaybetti.
|07 Nisan 2021 09:32
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Alınan bilgiye göre, Çınar köyünde tarlada çalışan Servan Ercan'ın (41) kullandığı 79 AJ 562 plakalı traktör kontrolden çıkarak devrildi.
Traktörün altında kalan ve ağır yaralanan Ercan, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Ercan, hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
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