Edirne mahrem yapı operasyonunda 18 zanlı yakalandı
Edirne merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı verilen 18 şüpheli gözaltına alındı.
|07 Nisan 2021 09:45
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Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince İstanbul, Ankara, Balıkesir, Eskişehir ve Antalya'da belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan 18 zanlı Edirne'ye getirildi.
Zanlılar arasında ihraç edilen akademisyen, doktor, askeri personel ile avukatların yanı sıra görevde olan bir astsubayın da bulunduğu öğrenildi.
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