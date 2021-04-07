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TES-İŞ: BEDA Enerji 'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle TİS sonuçlanmadı

"İşçinin gelir ve refahının göz ardı edildiği bir iş yerinde, iş barışı, huzur ve verimlilik elde etmek mümkün değildir. İşçiye uzatılan elin verimlilik ve yüksek hizmet kalitesi olarak işverene döneceği unutulmamalıdır"
 07 Nisan 2021 09:59
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TES-İŞ: BEDA Enerji 'nin uzlaşmaz tutumu nedeniyle TİS sonuçlanmadı

Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri Sendikası (TES-İŞ), BEDA Enerji Dağıtım AŞ'de toplu iş sözleşmesi (TİS) sürecinin "işverenin uzlaşmaz tutumu nedeniyle sonuçlanmadığını" bildirdi.

Sendikadan yapılan açıklamada, BEDA Enerji'deki TİS müzakerelerine 23 Kasım 2020'de başlandığı, ilk toplantılarda mali hükümler dışındaki maddelerin, sözleşmedeki şekliyle veya güncellenerek kabul edildiği belirtildi.

Buna karşın, mali hükümler içeren maddelerde "işverenin olumsuz yaklaşımı nedeniyle uzlaşılamadığı" ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sendika olarak önceliğimiz her zaman işverenlerimizle masada, karşılıklı anlayış ve nezaketle, üyelerimizin hak ve ücretlerinin korunması ve geliştirilmesi olmuştur. Maalesef BEDA'da uzattığımız el, işveren tarafından geri çevrilmiş, tüm makul taleplerimiz işveren temsilcilerince reddedilmiştir. Bu nedenle, resmi arabulucu tayinine gidilmiş ve bu aşamada da anlaşma temin edilememiştir. Sonuç olarak yasanın amir hükmü uyarınca konu Yüksek Hakem Kuruluna götürülmüştür."

Ekonomik koşullar ve yaşanılan yüksek enflasyonun, işçilerin gelirini düşürdüğüne işaret edilen açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"BEDA iş yerleri için işverene sunduğumuz gelir vergisi ve SGK prim istisnası kapsamı içerisinde yer alan taleplerimiz de dahil olmak üzere son derece makul taleplerimize toplu iş sözleşmesi müzakere masasında maalesef karşılık bulunamamıştır. Sendika olarak amacımız, iş yerinde üyelerimizin ekonomik ve toplumsal hak ve menfaatlerini temsil etmek, korumak ve geliştirmektir, üyelerimize yaptıkları işe uygun, insan onuruna yaraşır ve adil bir ücret sağlamak, çalışma şartlarının buna uygun düzenlenmesine öncülük etmektir. Adil gelir dağılımının gözetilmediği, işçinin gelir ve refahının göz ardı edildiği bir iş yerinde, iş barışı, huzur ve verimlilik elde etmek mümkün değildir. İşçiye uzatılan elin verimlilik ve yüksek hizmet kalitesi olarak işverene döneceği unutulmamalıdır. Bundan sonra düşünme sırası ve tüm sorumluluk BEDA Enerji Dağıtım AŞ yetkililerine aittir."
Anadolu Ajansı
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