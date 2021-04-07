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Borsa güne yatay başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 1.420,94 puandan başladı.
 07 Nisan 2021 10:10
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Borsa güne yatay başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 0,35 puan ve yüzde 0,02 değer kazanarak 1.420,94 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,08 ve holding endeksi yüzde 0,06 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,84 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 4,22 ile finansal kiralama, faktoring oldu.

BIST 100 endeksi, dün artan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin olumsuz etkisiyle yüzde 1,49 değer kaybederek 1.420,59 puandan kapandı.

Analistler, bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Uluslararası Para Fonu (IMF) ile Dünya Bankası'nın devam eden Bahar Toplantıları, ABD Merkez Bankası'nın toplantı tutanakları, Avrupa'da açıklanacak hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) ve ABD'nin dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirtti.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 1.465 ve 1.510 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını ifade eden analistler, 1.410 ve 1.370'in destek konumunda olduğunu söyledi.
Anadolu Ajansı
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