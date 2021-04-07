Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi kameraya yansıdı
|07 Nisan 2021 10:11
|+Aa- Yazdır
Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Tuğba A. (23), cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan verdi.
Tuğba A, telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaştı.
Daha sonra Tuğba A, beraberinde kardeşi Ali İ. (19) ile telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluştu.
Alıcı kişi, plakası bulunmayan hafif ticari araçla adrese gidip inceleme bahanesiyle telefonu eline aldı.
Bu sırada zanlı aracına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.
Durumu fark eden iki kardeş, araca tutunarak şüphelinin kaçmasına engel olmaya çalıştı.
Aracı durdurmayan şüpheli, iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden oldu.
Hafif yaralanan kardeşlerden Tuğba A, tedavi için hastaneye kaldırıldı.
Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.
Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, iki kardeşin, kaçmaya çalışan sürücüye engel olmak için araca tutunması ve sonrasında yerde sürüklenmesi yansıdı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Arda Turan'ın 'cinsel taciz' den beraat etmişti...Dava yeniden görülüyor
07 Nisan 2021 11:30
|Kilis'te devrilen traktörün altında kalan sürücü öldü
07 Nisan 2021 09:32
|Karnından bıçaklanan genç, sedyede şarkı söyledi: Hayat sinemamızı ağlattılar
07 Nisan 2021 08:15
|104 emekli amirale soruşturma: Dijital izler inceleniyor
07 Nisan 2021 07:59
|Yangında babası evde sandı, kalp krizinden hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 07:44
|Bildiri yayımlayan Amirallerin 'Patates hat'tlarına bile bakılacak
07 Nisan 2021 07:12
|Kartal'da bir avukatlık bürosundaki silahlı kavgada ölü sayısı 4'e yükseldi
07 Nisan 2021 06:51
|Parkta oynayan 6 yaşındaki çocuğun başına yorgun mermi isabet etti
07 Nisan 2021 06:25
|İki grup arasında silahlı kavga: 1'i polis, iki kişi yaralandı
06 Nisan 2021 21:14
|16 yaşındaki Yağmur'dan 2 gündür haber alınamıyor
06 Nisan 2021 19:14