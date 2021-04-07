Kapkaç mağduru iki kardeşin yerde sürüklenmesi kameraya yansıdı

Merkez Seyhan ilçesi Sarıhamzalı Mahallesi'nde yaşayan Tuğba A. (23), cep telefonunu satmak için bir e-ticaret sitesine ilan verdi.

Tuğba A, telefonuna talip olan ismini bilmediği kişiyle 1900 liraya anlaştı.

Daha sonra Tuğba A, beraberinde kardeşi Ali İ. (19) ile telefonu almak için anlaştığı kişiyle evinin yakınında buluştu.

Alıcı kişi, plakası bulunmayan hafif ticari araçla adrese gidip inceleme bahanesiyle telefonu eline aldı.

Bu sırada zanlı aracına binerek bölgeden uzaklaşmaya çalıştı.

Durumu fark eden iki kardeş, araca tutunarak şüphelinin kaçmasına engel olmaya çalıştı.

Aracı durdurmayan şüpheli, iki kardeşin yerde sürüklenerek yaralanmasına neden oldu.

Hafif yaralanan kardeşlerden Tuğba A, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Durumun bildirilmesi üzerine polis ekipleri zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Bölgedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına, iki kardeşin, kaçmaya çalışan sürücüye engel olmak için araca tutunması ve sonrasında yerde sürüklenmesi yansıdı.