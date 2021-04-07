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Ankara'ya nisan karı geliyor

Hava sıcaklıkları yarından itibaren kuzey, iç ve batı kesimlerde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşecek. İç Anadolu Bölgesinde, pazar günü kar yağışı görülecek.
 07 Nisan 2021 10:52
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Ankara'ya nisan karı geliyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinde Edirne ve Kırklareli çevrelerinin, akşam saatlerinden sonra Marmara'nın batısı ve Kıyı Ege'nin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıklar hissedilir derecede azalacak

Hava sıcaklıklarının yarından itibaren ülkenin kuzey, iç ve batı kesimlerinde hissedilir derecede azalarak mevsim normallerinin 6 ila 12 derece altına düşeceği tahmin ediliyor.

İç Anadolu karın etkisinde kalacak

İç Anadolu Bölgesinde sıcaklıklar Perşembe gününden itibaren hissedilir derecede düşecek. Cuma gününden itibaren karla karışık yağmur şeklinde görülecek yağışlar, Pazar günü tamamen kara dönecek

Kuvvetli rüzgar uyarısı

Rüzgarın, güneyli yönlerden; Marmara, Kuzey Ege kıyıları, İç Anadolu'nun doğusu, Orta ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeyinde kuvvetli ve yer yer fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.

İstanbul

İstanbul'da bugün en düşük sıcaklık 10, en yüksek sıcaklık ise 19 derece olacak. Havanın parçalı ve çok bulutlu olması tahmin edilirken, gece saatlerinde ise sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

Ankara

Ankara'da hava sıcaklığı en düşük 10, en yüksek 22 derece olacak. Kent genelinde az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu bir hava olacak. Ankara'da Pazar günü kar yağışı etkili olacak.

İzmir

Hava sıcaklığının 22 dereceyi göreceği İzmir'de, az bulutlu, parçalı ve çok bulutlu gece saatlerinde de sağanak yağışlı bir hava bekleniyor.

Kaynak:TRT Haber
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