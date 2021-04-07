'Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak'
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak."
|07 Nisan 2021 10:56
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "Türksat 5A, mayıs ayının ilk haftasında 31 derece doğu yörüngesine ulaşacak."
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