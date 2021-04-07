e-Devlet üzerinden geçen yıl 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı
|07 Nisan 2021 11:30
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- Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün verilerine göre, 2020'de vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından, e-Devlet üzerinden 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı.
Genel Müdürlük tarafından Türkiye genelinde, mülkiyet bilgilerinin bilgisayar ortamına aktarılıp, her türlü sorgulamanın yapılabilmesi amacıyla hayata geçirilen e-Devlet projelerinden biri olan Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine (TAKBİS) vatandaşlar ilgi gösteriyor.
Tapu sorgulama ile ilgili işlemlerin hızlı, güncel ve güvenilir şekilde yapılabilmesi için hayata geçirilen TAKBİS ile aynı zamanda her türlü şahıs ve kamu taşınmazlarının kontrolleri ve takibi sağlanıyor.
Kovid-19 salgını, kamu binalarına gitmeyi tercih etmeyenleri, tapu işlemlerini gerçekleştirmek için de internete yöneltti.
Kullanıcılar, geçen yıl Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün e-Devlet üzerinden verdiği hizmetle tapu bilgilerine online erişim sağladı.
AA muhabirinin Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü yetkililerinden aldığı bilgiye göre, 2020'de e-Devlet üzerinden 424 milyon kez tapu bilgisi sorgulandı.
Tapu bilgileri, vatandaşlar, kamu ve özel kuruluşlar tarafından en çok İstanbul, Ankara ve İzmir'de araştırıldı.
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