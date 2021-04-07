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Arda Turan 'cinsel taciz' den beraat etmişti...Dava yeniden görülüyor

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi, istinaf hükmüne direnme olmadığı için tarafların duruşmada hazır olmaları yönündeki kararından vazgeçti
 07 Nisan 2021 11:30
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Arda Turan 'cinsel taciz' den beraat etmişti...Dava yeniden görülüyor

Futbolcu Arda Turan, şarkıcı Berkay Şahin'in eşi Özlem Ada Şahin'e cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılandığı davada beraatine yönelik hükmün istinaf mahkemesince bozulmasının ardından yeniden yargılanıyor.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesinin, Arda Turan hakkında "cinsel taciz" suçundan verilen beraate yönelik bozma kararı verilmesinin ardından İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesinde yeniden yargılamanın ilk duruşması yapıldı. Duruşmaya sanık Arda Turan ve müdahil Özlem Ada Şahin katılmadı, tarafları avukatları temsil etti.

Duruşmada, istinaf mahkemesinin bozma ilamı okundu. Sanık Arda Turan'ın mahkemeye, sakatlığı nedeniyle tedavi gördüğüne yönelik adli tıp raporunun ekli olduğu mazeret dilekçesi gönderdiği tutanağa geçirildi.

- "Burak Yılmaz'ı Fransa'daki ligler bittiğinde hazır edeceğiz"

Beyanda bulunan Arda Turan'ın avukatı Şeref Dede, istinaf mahkemesinin bozma ilamına katılmadığını belirterek, "Ayrıntılı beyanlarımızı daha sonra sunacağız. Tanık Burak Yılmaz bilindiği gibi Fransa'da bulunuyor. Ligler bittiğinde kendisini hazır etmeye çalışacağız veya adresini bildireceğiz." dedi.

Müdahil Özlem Ada Şahin'in avukatı Ahmet Can Dokur ise, bozma ilamına katıldıklarını anlatarak, müvekkili ile tanık Onur Ürkmez'i bir sonraki celse hazır edeceklerini söyledi. Şikayetlerinin devam ettiğini de aktaran avukat Dokur, sanık Arda Turan hakkında zorla getirme kararı verilmesini talep etti.

Ara kararını açıklayan mahkeme, önceki kararının istinaf mahkemesi tarafından bozulması ve istinaf kararlarına karşı yasada direnme öngörülmediğine dikkati çekerek, bozma ilamında sanık ve müdahil yönünden ayrıca beyanlarının alınması yönünde herhangi bir husus bulunmadığı gerekçesiyle, "sanık ve müdahilin duruşmada hazır olmaları" yönündeki ara karardan dönülmesine hükmetti.

Tanıkların hazırlanması için taraflara süre veren mahkeme, duruşmayı 16 Haziran 2021'e erteledi.

- Davanın geçmişi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, müşteki-sanık Arda Turan'ın, "cinsel taciz, kemiklerin kırılmasına sebebiyet verecek şekilde kasten yaralama, korku, kaygı veya panik yaratabilecek tarzda silahla ateş etme ve ruhsatsız silah taşıma veya bulundurma" suçlarından 3 yıl 3 aydan 12 yıl 6 aya kadar, müşteki-sanık Berkay Şahin'in ise "hakaret" suçundan 3 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

İstanbul 41. Asliye Ceza Mahkemesi 11 Eylül 2019'da davayı karara bağlayarak sanık Berkay Şahin'in, Arda Turan'a yönelik hakaret suçunun, kasten yaralama suçuna tepki olarak işlenmesi nedeniyle bu suçtan ceza verilmesine yer olmadığına hükmetmişti.

Sanık Arda Turan'ın "cinsel taciz" suçundan beraatine hükmeden mahkeme, sanığı "ruhsatsız silah taşıma" suçundan 10 ay, "korku kaygı veya panik yaratacak şekilde silahla ateş etmek" suçundan 10 ay ve "kasten yaralama" suçundan 1 yıl 15 gün olmak üzere toplamda 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırmıştı.

Sanık Turan'ın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamasını dikkate alan mahkeme, verilen cezaların ayrı ayrı hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasını da kararlaştırmıştı.

İstanbul Bölge Adliyesi 25. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin Turan'a "cinsel taciz" suçu yönünden verdiği beraat hükmünü bozmuştu.

Kararda, olay günü sanıklarla beraber olan ve soruşturma aşamasında dinlenilen tanıklardan futbolcu Burak Yılmaz ile Onur Ürkmez'in yargılama esnasında ifadeleri alınmayarak, eksik araştırmayla karar verildiği ifade edilmişti.

Arda Turan'ın üzerine atılı "cinsel taciz" suçunun kanunda öngörülen ceza miktarının 3 aydan 2 yıla kadar hapis ve adli para cezası olduğu hatırlatılan kararda, "basit yargılama usulü" yönünden yeniden değerlendirilmesi için dosyanın bozulması gerektiği ve istinaf başvurusunun yerinde görüldüğü bildirilmişti.

Bozma ilamının ulaştığı mahkeme, "cinsel taciz" suçu yönünden yeniden yargılamanın yapılacağı davanın ilk duruşmasına futbolcu Burak Yılmaz ve Onur Ürkmez'in tanık olarak çağrılmasına hükmetmişti.
Anadolu Ajansı
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