WhatsApp'a yeni özellik: Mesaj aktarma dönemi başlıyor...
|07 Nisan 2021 11:50
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Dünya genelinde milyonlarca kullanıcısı bulunan WhatsApp'tan yeni bir güncelleme geliyor.
Apple cihazlarıyla android cihazları arasında geçiş yapan kullanıcılar mesajlarını aktarmakta zorluk yaşıyordu.
Şirket yeni güncellemeyle bu sorunun önüne geçecek.
Sızan görüntüye göre bundan sonra kullanıcılar güvenli olmayan üçüncü parti uygulamalara ihtiyaç duymayacak.
Özellik şu anda geliştirme aşamasında. Ne zaman yayımlanacağına dair bir tarih bulunmuyor.
WEB GÜNCELLEMESİ
Facebook tarafından satın alınan WhatsApp'ın tarayıcı versiyonunu kullanmak için telefonunuzun internete bağlı olması gerekiyordu.
Eğer telefonunuz kapanırsa ya da interneti kesilirse WhatsApp Web iletişiminiz de sonlanmış oluyordu. Şirket yeni yapacağı güncellemeyle bu uygulamayı sonlandıracak. Henüz test aşamasında olan özellikle bundan sonra telefonunuzda internet olmasa bile WhatsApp iletişimine devam edebileceksiniz.
Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp sesli iletişimde de yeni bir adım atıyor.
WABetaInfo'da yer alan bilgilere sesli mesajlar için farklı oynatma hızları geliyor. Sızdırılan göresellere göre kullancılar isteğe bağlı olarak sesli mesajları 1.0, 1.5 ve 2.0 hızlarında oynatabilecek.
Söz konusu özelliğin yakında Android ve iOS'un beta sürümlerine geleceği bildirildi. Geçtiğimiz günlerde WhatsApp masaüstü uygulaması için sesli ve görüntülü arama desteği vermeye başladığını duyurmuştu.
WHATSAPP MESAJLARI 24 SAAT SONRA SİLİNECEK
WhatsApp platformu için kendi kendini imha edecek fotoğraflar özelliğinin test edilmekte olduğu haberi basına sızdırılmıştı.
Ortaya çıkan bilgilere göre uygulamada fotoğraf paylaşırken ekranda yeni bir buton ile karşılaşılacağız.
Bu özellik hem kişisel hem de grup sohbetleri için geçerli olacak.
24 saatin ardından yok olan WhatsApp mesajları özelliğiyle karşılaştık.
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