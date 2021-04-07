Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan sporculara yabancı dil desteği
Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden (TOHM) yararlanan sporcuların dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzaladı.
|07 Nisan 2021 12:00
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Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Olimpiyat Hazırlık Merkezlerinden (TOHM) yararlanan sporcuların dil eğitimine katkı sağlamak amacıyla Türk Eğitim Derneği (TED) ile eğitim protokolü imzaladı.
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