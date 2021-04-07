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Otomobil fiyatlarındaki düşüş yılın ilk çeyreğinde devam etti

sahibinden.com'da ilan bakanlar, şubat ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi
 07 Nisan 2021 12:05
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Otomobil fiyatlarındaki düşüş yılın ilk çeyreğinde devam etti

sahibinden.com'un mart ayı verilerine göre, satılık otomobil ilan fiyatları mart ayında da düşmeye devam etti ve son 4 ayda ilan fiyatlarında yaklaşık yüzde 4 düşüş oldu.

sahibinden.com açıklamasına göre, şubat ayının en çok ilan verilen vasıta kategorisi "Otomobil" olurken; "Minivan ve Panelvan", "Arazi/SUV ve Pick-up", "Ticari Araçlar ve Motosiklet", otomobil ilanlarını takip etti.

Marka ve model sıralamasında ilk sırada "Renault-Clio" yer alırken "Volkswagen-Passat" geçen aya göre bir sıra geriledi ve ikinci en popüler marka ve model oldu.

En çok ilan verilen otomobillerde sıralama Opel-Astra, Renault-Megane ve Ford-Focus ile devam etti. Mart ayında en çok ilanı verilen Arazi/SUV ve Pick-up markası değişmedi ve ilk sırayı yine Nissan aldı.

sahibinden.com'un mart verilerine göre en çok beyaz, siyah, gri, gümüş gri ve kırmızı renkli, yakıt türü dizel olan otomobil ilanları verildi. Otomobil model yıllarında liderlik geçen ay olduğu gibi 2016 ve 2015 model otomobil ilanlarının oldu.

Tüm ilanlar arasında, araçların yüzde 36'sı 0-100 bin kilometre aralığında yer aldı. Otomobil ilanlarının yüzde 26'sı ise 50 bin-100 bin TL aralığında satışa sunuldu. sahibinden.com'da ilan bakanlar, şubat ayında da en çok Renault, Volkswagen, BMW, Mercedes Benz ve Fiat marka otomobillerle ilgilendi.

Araçlar en çok gece 22:00-23:00 aralığında incelenirken, ilanlara ortalama bakılma süresi 10 dakika oldu.
Anadolu Ajansı
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