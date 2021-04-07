Kuzey Kore'den DSÖ'ye şaşırtan rapor: Koronavirüs vakasına rastlanmadı
Kuzey Koreli yetkililer, Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ülkede yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmediğini belirtti.
|07 Nisan 2021 12:05
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Virüsle mücadelenin "ulusal varoluş meselesi" olarak değerlendirildiği Kuzey Kore'de yetkililer, DSÖ'ye sunduğu son raporda, ülke genelinde kimsenin Kovid-19'a yakalanmadığını ifade etti.
DSÖ'nün Kuzey Kore Temsilcisi Edwin Salvador, 732'si 26 Mart-1 Nisan döneminde olmak üzere, salgının başından bu yana ülke genelinde 23 bin 121 kişiye test yapıldığını, elde edilen tüm test sonuçlarının negatif olduğunu aktardı.
Kuzey Kore'de Kovid-19 şüphesiyle kaç kişinin karantinaya alındığına ilişkin sayıların DSÖ ile paylaşılmadığı kaydedildi.
Kuzey Kore, dün, sporcularını Kovid-19 salgınından korumak amacıyla Tokyo Olimpiyatları'na katılmayacağını açıklamıştı.
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