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Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
 07 Nisan 2021 12:09
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Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem

Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 11.47'de ve 11,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
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