Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem
Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
|07 Nisan 2021 12:09
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Muş'un Korkut ilçesinde 4,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre sarsıntı, saat 11.47'de ve 11,15 kilometre derinlikte gerçekleşti.
Geçmiş olsun Muş.A F A D (@AFADBaskanlik) April 7, 2021
Korkut ilçesinde meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
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