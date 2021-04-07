Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kovid-19 testi pozitif çıktı
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kovid-19'a yakalandığını duyurdu.
|07 Nisan 2021 12:12
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Büyükkılıç, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.
Sağlık durumumun iyi olduğunu belirten Büyükkılıç, "Evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin. Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
Yaptırmış olduğum Covid-19 test sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Şu an sağlık durumum iyi, evimde istirahat etmekteyim. Rabbim bütün hastalarımıza şifa versin.Dr.Memduh Büyükkılıç (@baskanmemduhbyk) April 7, 2021
Arayıp soran bütün hemşehrilerime teşekkür ediyorum.
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