1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Çavuşoğlu: 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk

"Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk"-
 07 Nisan 2021 12:31
+Aa- Yazdır
Çavuşoğlu: 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığında Gelişen Sekiz Ülke (D-8) Teşkilatının yeni üyelerle güçlendirilmesi, ticaret gündeminin ilerletilmesi ve üyeleri arasında yerel para birimleriyle ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir takas odası kurulmasına öncelik verdiklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Bangladeş'in ev sahipliğinde düzenlenen D-8'in 10. Zirve Toplantısı kapsamında çevrim içi gerçekleştirilen D-8 Dışişleri Bakanları Toplantısı'nın açılış konuşmasını yaptı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında bir yılı geride bıraktıklarını ve salgın nedeniyle çok sayıda kişinin hayatını kaybettiğini kaydeden Çavuşoğlu, bu zor dönemde çok taraflılığın ve iş birliğinin önemini bir kez daha gördüklerini vurguladı.

Çavuşoğlu, 10. D-8 Zirvesi'nin sağlık, ekonomi ve ticaret gibi herkesin sorunlar yaşadığı alanlarda hayırlara vesile olmasını diledi.

- "Başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık"

Bakan Çavuşoğlu, "Türkiye olarak, başından beri Kovid-19'la mücadelede dayanışma ve iş birliğinin önemini vurguladık. 157 ülke ve 12 uluslararası örgüte yardımlarda bulunduk. IMF, Dünya Bankası ve G20'de en yoksul ülkeler için borç erteleme girişimlerini destekledik." dedi.

Çavuşoğlu, zirve için karşı karşıya bulundukları sınamaları dikkate alarak anlamlı bir tema bulduklarını belirtti.

"Teknoloji" ve "gençliğin" bu yeni dönemin iki büyük dönüştürücü gücü olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, bu nedenle dinamizm, inovasyon ve yaratıcı fikirlerin kaynağı olan gençlerden istifade edinilmesi ve gelişmiş teknolojilere de ayak uydurulması gerektiğini belirtti.

Çavuşoğlu, bu teknolojilerin sadece kullanıcısı değil, üreticisi de olmayı başarmaları gerektiğine işaret ederek üniversiteleri bir araya getirecek D-8 Araştırma ve İnovasyon Öncüleri Ağı'nın bu alandaki potansiyeli açığa çıkarması temennisinde bulundu.

- "Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız"

D-8'in sahip olduğu büyük ekonomik potansiyeli açığa çıkarabilmenin kendilerinin gayretine bağlı olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, Zirve'de kabul edilecek 10 Yıllık Yol Haritası ve Dakka Bildirgesi belgelerinin bu bağlamda teşkilata yeni bir ivme kazandıracağına dikkati çekti.

Çavuşoğlu, bu belgelerin 24 yıllık iş birliğini, gelecek 10 yıla yeni bir dinamizmle taşıma imkanı sunacağını dile getirdi.

D-8 Tercihli Ticaret Anlaşmasının (D-8 PTA) D-8 içi ticaretin ve ekonomik iş birliğinin esasını oluşturduğunu aktaran Çavuşoğlu, bütün üyeleri bu anlaşmayı yürürlüğe koymaya davet etti.

Çavuşoğlu, "Bu anlaşmanın bir adım ötesi için önerdiğimiz ticaretin kolaylaştırılması stratejisi, D-8 ülkeleri arasında ticaretin artırılması yönünde atılmış bir başka önemli adım. Bu konuları ele alacağımız Ticaret Bakanları Toplantısı'na da ev sahipliği yapmaya hazırız." ifadelerini kullandı.

Turizmin salgından en çok etkilenen sektörlerden biri olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye olarak güvenli turizm konseptini hayata geçirdiklerini ve Birleşmiş Milletler (BM) Dünya Turizm Örgütünün rehber ilkeleriyle de uyum olacak şekilde tatil beldelerini yeniden turizme açtıklarını belirtti.

Çavuşoğlu, bu alanda Türkiye'nin iyi uygulama örneklerini D-8 ülkeleriyle paylaşmaya hazır olduklarını dile getirdi.

Tarımın da D-8 ülkelerinin en önemli sektörleri arasında olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, Pakistan'ın Faysalabad şehrindeki bir enstitünün D-8 Tarım ve Gıda Güvenliği Araştırma Merkezi olarak belirlenmesinden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Çavuşoğlu, ulaştırma konusunun da önem verilmesi gereken başka bir alan olduğuna işaret ederek Türkiye'nin 7 Ekim'de 1. Ulaştırma Bakanları Toplantısı'na ev sahipliği yapacağını belirtti.

- Türkiye'nin Dönem Başkanlığı

Bakan Çavuşoğlu, "Dönem Başkanlığımız sırasında, Teşkilat'ın yeni üyelerle güçlendirilmesi, ticaret gündeminin ilerletilmesi ve üyeleri arasında yerel para birimleriyle ticareti kolaylaştırmak amacıyla bir takas odası kurulmasına öncelik verdik." dedi.

Teşkilatın genişlemesine dair başlatılan çalışmaların artık olgunlaşacağına inandığını kaydeden Çavuşoğlu, yarınki Zirve'yle Dönem Başkanlığını Bangladeş'e devredeceklerini belirtti.

Çavuşoğlu, Bangladeş'in Türkiye'nin çalışmalarını ileriye götürmesi temennisinde bulunarak kendilerine her türlü desteği vereceklerini dile getirdi.

Yarınki Zirve'nin D-8'deki iş birliğine yeni bir ivme kazandıracağına inandığını ifade eden Çavuşoğlu, Bakanlar Konseyi toplantısı için Ankara'ya gelerek toplantıya buradan katılan D-8 Genel Sekreteri Büyükelçi Dato Ku Jaafar Ku Shaari ve tüm Sekreterya çalışanlarına teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Shaari'nin görevi boyuna sergilediği aktif ve yapıcı yaklaşımın, D-8'in çalışmalarına ve görünürlüğüne büyük katkı sağladığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, konuşmasının ardından sözü Bangladeş Dışişleri Bakanı Abul Kalam Abdul Momen'e bıraktı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
2 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseniz de istemeseniz de başlıyoruz
07 Nisan 2021 14:19		 Muş'ta çocukları dağa kaçırılan 2 aile, HDP binası önünde oturma eylemi yaptı
07 Nisan 2021 12:15
'Darbecinin emeklisi-muvazzafı olmayacağını bilmeyecek kadar cahil'
07 Nisan 2021 12:13		 Akşener'den amiraller tepkisi: Gizemli gece yarısı bildirileriyle yapamazlar!
07 Nisan 2021 10:55
Bakan Akar: Amiraller, bedeli neyse ödeyecekler
07 Nisan 2021 08:56		 7 Nisan 2021'den önemli gündem başlıkları
07 Nisan 2021 00:00
'TSK'ye ait gözlem noktasına saldırı' iddiası yalanlandı
06 Nisan 2021 23:51		 'Türkiye Deniz Canlıları Müzesi'nin yıkımına ilişkin açıklama
06 Nisan 2021 22:34
TBMM'de 'Güvenlik Soruşturması' kanun teklifi görüşülüyor
06 Nisan 2021 21:38		 EGM'den İstanbul Sözleşmesiyle ilgili habere yalanlama
06 Nisan 2021 21:15
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
14:26 - Mehmetçik yerli ve milli olarak üretilen askeri üs ile daha güvende14:26 - Mehmetçik yerli ve milli olarak üretilen askeri üs ile daha güvende14:24 - Öğretmenlerde korona çıktı, ilçede 6 okulda eğitime ara verildi14:19 - Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseniz de istemeseniz de başlıyoruz14:05 - YÖK, hülle atamalarında neden basit bir düzenleme yapmıyor?14:05 - Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor
13:57 - Emniyetten, 'Erdoğan'ın korumasının para videoları çıktı' iddialarına yalanlama13:52 - Bir haftadır kendisinden haber alınamayan hemşire aranıyor13:45 - Yüreği yanık 2 aile daha HDP önündeki evlat nöbeti eylemine katıldı13:38 - Personelinde korona çıkan okulda yüz yüze eğitime ara verildi13:33 - Avukatlık bürosuna saldırının nedeni 'arazi' anlaşmazlığı çıktı13:27 - Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
13:21 - Yerli dijital paranın altyapısı yıl sonuna kadar tamamlanacak13:17 - Borsa günün ilk yarısında geriledi13:11 - Demir yollarında kullanılan Milli Sinyal Sistemi uluslararası alanda sertifika aldı13:09 - Altın yükselişini bugün de sürdürdü13:05 - Ramazan pidesi fiyatları belli oldu
12:42 - Usta oyuncu koronaya yenildi
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
HES ekran görüntüsü ile koronalıya her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
Sarıklı amirale ihraç yolu
Usta oyuncu koronaya yenildi
Mevzuata aykırı atamada imzası olmayan harcama yetkilisi kamu zararından sorumlu mudur?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
sütlü nuriye 2
sinemada paralel kurgu 1
hilm 1
and içmek 1
iş bilmemezlik 3
doz 1
pekiştirme 1
pejoratif 2
hoşaf 3
telekinezi 1
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam