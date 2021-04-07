Bakan Koca: Evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz
"Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz"
|07 Nisan 2021 12:13
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, evrensel sağlık kapsayıcılığının nihai hedef olmaya devam edeceğini bildirdi.
Bakan Koca, Türkçe ve İngilizce paylaşımda bulunduğu sosyal medya hesabından şunları kaydetti:
"Şüphesiz ki, evrensel sağlık kapsayıcılığı nihai hedefimiz olmaya devam edecektir. Bu yol gösterici ilkenin ışığında, daha sağlıklı ve daha adil bir dünya için tüm gayretimizle çalışmaya devam edeceğiz."
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