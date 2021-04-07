Usta oyuncu koronaya yenildi
Muharrem Erdemir'den acı haber geldi. Pek çok dizi ve filmde rol alan oyuncu, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi
|07 Nisan 2021 12:42
|+Aa- Yazdır
Usta sanatçının kızı Eda Erdemir, "Babamı bu gece kaybettik. Acımız çok büyük, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Cenazesi Sivas'a defnedilecektir." dedi.
Erdemir, 'Arka Sokaklar', 'Kertenkele', 'Akasya Durağı' ve 'Ihlamurlar Altında' başta olmak üzere birçok dizi ve filmde rol almıştı.
Erdemir, bir dönem Yeşilçam'a Gönül Verenler Derneği'nin başkanlığını yapmıştı.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Nisan 2021 12:12
|Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem
07 Nisan 2021 12:09
|Kovid-19 tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 11:27
|Ankara'ya nisan karı geliyor
07 Nisan 2021 10:52
|'Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor' uyarısı
07 Nisan 2021 10:44
|Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 08:59
|HES ekran görüntüsü ile koronalıya her yer serbest
07 Nisan 2021 08:37
|Kovid-19 görülen her 3 kişiden biri psikolojik ya da nörolojik rahatsızlık yaşıyor
07 Nisan 2021 07:00
|Meteorolojiden kuvvetli rüzgar uyarısı - Haritalı
07 Nisan 2021 06:30
|İlahiyatçılar ve kanaat önderleri: İslam bizi korumak içindir
07 Nisan 2021 06:15