Altın yükselişini bugün de sürdürdü
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.025,00 lira oldu.
|07 Nisan 2021 13:09
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
|SALI
|ÇARŞAMBA
|Alış
|Satış
|Alış
|Satış
|24 Ayar Külçe Altın(Gr.)
|454,80
|455,00
|455,80
|456,00
|Cumhuriyet Ata Lira
|2.997,00
|3.018,00
|3.004,00
|3.025,00
|22 Ayar Bilezik(Gr.)
|415,00
|419,00
|416,00
|420,00
|Lira(Tam) Ziynet
|2.929,00
|2.949,00
|2.936,00
|2.956,00
|Yarım Ziynet
|1.465,00
|1.475,00
|1.468,00
|1.478,00
|Çeyrek Ziynet
|733,00
|738,00
|734,00
|739,00
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