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Altın yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 456,00 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.025,00 lira oldu.
 07 Nisan 2021 13:09
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Altın yükselişini bugün de sürdürdü

İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:

SALIÇARŞAMBA
Alış Satış Alış Satış
24 Ayar Külçe Altın(Gr.) 454,80455,00455,80456,00
Cumhuriyet Ata Lira 2.997,003.018,003.004,003.025,00
22 Ayar Bilezik(Gr.) 415,00419,00416,00420,00
Lira(Tam) Ziynet 2.929,002.949,002.936,002.956,00
Yarım Ziynet 1.465,001.475,001.468,001.478,00
Çeyrek Ziynet 733,00738,00734,00739,00
Anadolu Ajansı
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