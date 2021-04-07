Kastamonu'da bir köy karantinaya alındı
Kastamonu'nun Cide ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir köyün karantinaya alındığı bildirildi.
|07 Nisan 2021 13:27
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İlçe Hıfzıssıhha Kurulunca, son dönemde artan vaka sayıları nedeniyle Kuşkayası köyünün 10 gün karantina altına alınmasına karar verildiği ifade edildi.
Açıklamada, karantinanın köy merkezinde uygulanacağı, mahallelerinde ise karantina karanının bulunmadığı belirtildi.
Giriş çıkışlara izin verilmeyen köy merkezinde güvenlik ve sağlık ekiplerinin önlem aldığı kaydedildi.
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