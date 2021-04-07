Personelinde korona çıkan okulda yüz yüze eğitime ara verildi
Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki bir ortaokulda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının görülmesi üzerine uzaktan eğitime geçildi.
|07 Nisan 2021 13:38
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