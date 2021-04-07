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Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: İsteseniz de istemeseniz de başlıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız. İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı.' dedi.
 07 Nisan 2021 14:19
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Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM grup toplantısında konuşma yaptı.

Erdoğan yaptığı konuşmada Kanal İstanbul ile ilgili olarak; "Ülkemizin en büyük ve en stratejik altyapı projesi olan Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık. Kanal İstanbul'un iki yakasında kurulacak, 500 bin nüfuslu şehir, depremle mücadele noktasında faydalı olacaktır. Kanal İstanbul ile ilgili hazırlıklarımızı büyük ölçüde tamamladık, projenin ÇED raporu tamamlandı. İsteseniz de istemeseniz de biz Kanal İstanbul'a başlıyoruz, yapacağız." ifadelerine yer verdi.

Memurlar.Net
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