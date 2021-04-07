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Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor

Antalya'da olay yeri inceleme ekipleri, 'karanlık oda'da özel ışık sistemi filtre ile görünür hale getirilen parmak izleri sayesinde çok sayıda suçun failini belirliyor. Komiser Okan Beşer, "Teknik kapasite anlamında Almanya, İngiltere ve ABD'den hiçbir farkımız olmadığı gibi tecrübe ve hız kısmında daha iyiyiz" dedi.
 07 Nisan 2021 14:05
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Parmak izi 'karanlık oda'da incelenip, suç dosyaları aydınlatılıyor

İl Emniyet Müdürlüğü Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri, her türlü asayiş olayının ardından şüpheliye ulaşmak için bir dizi çalışma yapıyor. Cinayet, yaralama, hırsızlık, gasp, şüpheli ölümler başta olmak üzere birçok konuda tecrübelerine başvurulan bu özel ekip, olay yerinden topladığı delilleri laboratuvarda çeşitli yöntemlerle inceleyerek şüpheliyi tespit ediyor.

KARANLIK ODA

Özel ışık, kimyasallar, nemlendirme, kurutma başta olmak üzere çok sayıda yöntem kullanılan bu laboratuvarda suçluya ulaşmak için en hızlı yöntem ise parmak izi. İşlenen suçların çoğunluğunda, parmak izinden elde edilen sonuçla kısa sürede şüpheliye ulaşılıyor. Şüphelinin olay anında teması nedeniyle 6 milimetrekarelik alanda bıraktığı parmak izi, olay yeri inceleme ekiplerinin laboratuvarında bulunan 'karanlık oda'da aydınlığa çıkıyor. Normalde karanlık olan ve sadece filtre ile bakıldığında görülebilen özel ışık kaynağının yer aldığı odada, objelerdeki parmak izi, filtreli gözlükler yardımıyla ortaya çıkarılıyor. Elde edilen parmak izi ise İçişleri Bakanlığı'nda kayıtlı parmak izleriyle karşılaştırılıyor. Verilerin örtüşmesi sonrasında şüpheliye kısa sürede ulaşılmış oluyor.

PARMAK İZLERİ TEK TEK TARANIYOR

Antalya'da da uygulamanın bir örneği, Demirören Haber Ajansı (DHA) tarafından görüntülendi. Senaryo gereği bıçaklı gasp olayının şüphelisi kaçarken elindeki bıçağı bir ağaç altına atarak uzaklaşıyor. Bıçağın yerini tespit eden ekipler, hemen yanında bulunan poşet ve diğer delilleri de delil torbasına koyarak karanlık odaya getiriyor. Burada önce özel solüsyon sıkılan bıçak ve naylon poşet, kurumaya bırakılıyor. Karanlık odada üzerine yansıtılan özel ışık kaynağıyla parmak izleri filtreli gözlük ve kamerada net bir şekilde görülüyor. Parmak izlerinin birer örneği alınıp sistem içerisinde tarama yapılınca şüphelinin kimliği tespit ediliyor.

Ancak bu tespitin yapılabilmesi için olaya karışan şüphelinin daha önceden ya suç kaydının bulunması ya da parmak izini tanıtmak zorunda olduğu pasaport, yeni kimlik ya da ehliyet gibi çalışmalarla sisteme dahil olması gerekiyor.

'DAHA TECRÜBELİ VE HIZLIYIZ'

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'nde görevli Komiser Okan Beşer, Türkiye'de delilden sanığa gitme noktasında iyi işler çıkardıklarını belirtti. İhbar geldiğinde 1-2 dakika içerisinde şube müdürlüğünden ayrıldıklarını belirten Beşer, "Olay yerine gidildiğinde usulüne uygun olarak delilleri paketleriz. Sonra o deliller laboratuvara gelir. Parmak izi uzmanlarımız tarafından detaylıca incelenip ortaya çıkarılır" diye konuştu. Almanya, İngiltere ve ABD'den daha çok olayla iç içe olduklarını ifade eden Komiser Beşer, "Teknik kapasite anlamında hiçbir farkımız olmadığı gibi tecrübe kısmında daha iyiyiz. Türkiye'de çok sayıda olay yaşandığı ve bizim bu olayları kısa sürede çözüme kavuşturmamız nedeniyle daha tecrübeli ve hızlıyız" dedi.
DHA
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