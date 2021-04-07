Öğretmenlerde korona çıktı, ilçede 6 okulda eğitime ara verildi
Kastamonu'nun Küre ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 6 okulda eğitim öğretimin uzaktan yapılması kararı alındı.
|07 Nisan 2021 14:24
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Kaymakam Furkan Berber başkanlığında yapılan İlçe Hıfzıssıhha Kurulu toplantısında, bazı okullarda öğrenci ve öğretmenlerde temaslı ve pozitif vakalar bulunması değerlendirildi.
Vaka sayılarındaki artış nedeniyle Küre Anaokulu, Cumhuriyet İlkokulu, Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu, Yatılı Bölge Ortaokulu, Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Çaybükü Yayla İlkokulu'nda eğitim öğretimin 14 Nisan'a kadar uzaktan devam etmesi kararlaştırıldı.
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