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Mehmetçik yerli ve milli olarak üretilen askeri üs ile daha güvende

Mehmetçik'in her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarıyla gerçekleştirebilmesi için Milli Savunma Bakanlığınca yerli ve milli olarak üretilen arazide kullanılan yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleri, kıyafet, koruyucu melbusat, silah, teçhizat ile gıda malzemeleri tanıtıldı.
 07 Nisan 2021 14:26
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Mehmetçik yerli ve milli olarak üretilen askeri üs ile daha güvende

Milli Savunma Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı iştirakleriyle üretilen yerli ve milli olarak üretilen yaşam alanları, emniyet ve kolaylık tesisleri, kıyafet, koruyucu kıyafet, silah ve teçhizat oluşturulan askeri üste tanıtıldı.

3 bölüm olarak tanıtılan alanda ilk olarak engel ve tahkimat malzemeleri ile balistik korumalı nöbet kulübe ve kuleleri tanıtıldı.

"Akordiyon kuleler ile Mehmetçik güvende"

Milli Savunma Bakanlığınca üretilen yerli ve milli engel, tahkimat ve gözetleme sistemleriyle Mehmetçik saldırılara karşı korunuyor.

Akordiyon olarak adlandırılan engeller ile düşman tehdit ve saldırılarına karşı koruma sağlanıyor. Bu koruma kalkanı ise içerisine kum, moloz, çakıl ya da toprak doldurularak bariyer olarak oluşturuluyor. Bu bariyerlerin, dikenli şerit tel ile de güçlendirilmesi yapılıyor.

Üs bölgesinin etrafı ve girişinin, beton T duvarlarla çevrili olması bombalı araç saldırılarında araç hızını yavaşlatmak maksadıyla yapay engel olarak kullanılıyor. Üs bölgesinin girişi, ayrıca mayın ve bomba arama köpekleriyle destekleniyor. Yaklaşma alanlarının kontrolü için ise iki katlı lego kule adı verilen gözetleme kuleleri kullanılıyor.

"Modüler yapıdaki yaşam alanları Mehmetçik'in barınma ihtiyacını karşılıyor"

İkinci olarak tanıtılan yaşam destek üniteleri ise Mehmetçik'in zorlu şartlarda yaşamını sağlıklı bir şekilde devam ettirebilmesi için oluşturulmuş alanlar olarak göze çarpıyor.

Bunker yaşam alanı adı verilen bölüm, koğuş, yemekhane, gazino ve dinlenme alanı olarak oluşturulurken bu yaşam alanı havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlıyor. Bunkerlar, sığınak, mevzi ve yaşam alanı olarak da kullanılabiliyor. Modüler yapıda olduğundan istenilen personel sayısı kadar barınma imkanı sağlıyor.

Konteyner yaşam alanlarında ise aynı anda sekiz Mehmetçik'in barınabilirken, aynı zamanda çalışma alanı olarak da kullanılabiliyor. Modüler olarak tasarlandığından istenildiğinde sökülerek başka yere kurulabiliyor ve helikopter ile taşınabiliyor.

Manga yaşam alanı da akordiyon engel sistemleri ile oluşturuluyor ve havan ve roket saldırılarına karşı koruma sağlıyor.

"Yerli ve milli silahlar"

Son kısımda ise silah, mühimmat ve optik malzemeler sergilendi. Mehmetçik'in her türlü hava ve arazi şartlarında görevini başarı ile yapabilmesi için kullandığı soğuk iklim malzemeleri, operasyon kıyafetleri, dağcılık malzemeleri, komando teçhizatları ile ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlayan gıda malzemeleri tanıtıldı.
İhlas Haber Ajansı
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