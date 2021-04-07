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Lüks villalarıyla ünlü ilçe korona sınavını geçemedi

Pandeminin başlarında hiç vaka görülmeyen ve Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş'ın 'Bu yıl turist gelmesin, kabul etmiyoruz' dediği Antalya'nın Kaş ilçesi, turuncu kategoriye çıktı. Lüks villalarla tatilcilerin gözdesi Kaş'a virüsü dışarıdan gelen tatilcilerin getirdiği düşünülüyor.
 07 Nisan 2021 14:34
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Lüks villalarıyla ünlü ilçe korona sınavını geçemedi

Antalya'nın dalış merkezi ve doğal güzellikleriyle bilinen Kaş ilçesi, pandeminin başlarında kentte vaka görülmeyen tek ilçe olarak dikkat çekti. 60 bin nüfuslu ilçenin bu durumunu koruması için Kaş Belediye Başkanı AK Parti'li Mutlu Ulutaş, o dönem bir dizi önlem alarak ilçenin giriş ve çıkışlarını sınırlandırdı. Turizm merkezi olmasına rağmen Başkan Ulutaş o dönem, "Bu sezon misafirlerimize gelmemelerini tavsiye ediyoruz. Pandemiden sonra yine bekleriz" çağrısında bulundu.

VİRÜSÜ TATİLCİLER GETİRDİ

Geçen süre içerisinde ilçe merkezi hareketli günler yaşadı. Büyükşehirlerden çok sayıda tatilci pandemi dönemini buradaki lüks villalarda geçirmek için ilçeye giriş yaptı. Vaka oranının yüksek olduğu büyükşehirlerde işlerini 'home office' yürüten çok sayıda çalışan Kaş'a gelerek, işlerini bu villalardan yürütüp hem tatil yaptı hem virüsten korundu. Ancak ilçe, bugün vaka sayılarının yüksekliği nedeniyle turuncu kategoride yer alıyor.

Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş, yaza doğru Kaş'a gelişlerin artması nedeniyle vakaların görülmeye başladığını söyledi. İlçenin sarı ve turuncu kategoriler arasında gidip geldiğini belirten Ulutaş, "Burada coğrafya geniş olunca Kaş'a gelmek için çok talep var. Konaklama seçenekleri gayet izole, insanlar butik oteller ve villalarda konaklıyor. Doğal izolasyon sağlanmış oluyor. Toplu kullanım alanlarında etkileşim olunca yayılıyor. Burada ciddi tedbirler aldık" dedi.

Geçen yıl tatilcilere gelmemelerini tavsiye ettiğini, ancak bu yıl öyle bir durumun söz konusu olmadığını belirten Başkan Ulutaş, ilçede her türlü tedbiri turizm sezonunu düşünerek büyük ölçüde aldıklarını sözlerine ekledi.

ESNAF DURUMDAN KAYGILI

İlçede esnaflık yapan Tutku Demir, şehir dışından çok sayıda gelen olduğunu belirterek, "Ev toplantıları da mutlaka oluyordur buralarda. Şehir dışından gelenlerin virüsü getirdiğini düşünüyorum. Konuştuğum herkes, ben dahil kaygılıyız" dedi.

Bir başka esnaf Alparslan Akbayrak ise önlemlerin alınmaya başlandığını, buna rağmen vaka sayılarının yüksek olduğunu belirtti. Akbayrak, endişeli olduğunun altını çizerek, "Bence şehir dışından gelenler beraberinde getirdiler maalesef. Marketlerde yoğun alanlarda hastalık yayıldı. Biraz endişeleniyoruz. Ancak son dönemde biraz daha dikkat edilmeye başlandı" diye konuştu.
DHA
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