Şehit olan pilotun kimliği belli oldu

Edinilen bilgiye göre, Konya 3'üncü Ana Jet Üs Komutanlığında konuşlanan Hava Kuvvetleri'nin akrobasi ekibi Türk Yıldızları'ndaki NF-5 uçağı eğitim uçuşu sırasında henüz bilinmeyen bir nedenle merkez Karatay ilçesi sınırlarına düştü.

Uçağın düştüğünü gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve AFAD ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Olay yerinde yapılan incelemelerde uçağın pilotu Yüzbaşı Pilot Burak Genççelebi şehit oldu. Şehit pilot Burak Genççelebi'nin İzmir Çiğli'den geldiği ve Konya'da 1 yıldır bulunduğu öğrenildi.

MSB: UÇAĞIN PİLOTU ŞEHİT OLDU

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Konya'da eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğrayan Türk Hava Kuvvetlerine ait uçağın pilotunun şehit olduğunu bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, eğitim uçuşu yapan bir NF-5 uçağının saat 14.15'te henüz bilinmeyen nedenle kaza kırıma uğradığı ifade edildi.

Uçağın pilotunun şehit olduğu kaydedilen paylaşımda, konuyla ilgili gerekli incelemenin başlatıldığı belirtildi.

Paylaşımda, "Kahraman pilotumuza Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve yüce Türk milletine başsağlığı ve sabır dileriz." ifadesine yer verildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN TAZİYE MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Konya'da bir gösteri uçağımızın eğitim uçuşu sırasında kaza kırıma uğradığını ve pilotumuzun maalesef şehit olduğunu büyük bir teessürle öğrendim. Şehidimize Allah'tan rahmet niyaz ediyor; ailesine, yakınlarına, Türk Silahlı Kuvvetlerimize ve Milletimize başsağlığı diliyorum."

Konya'da eğitim uçuşu yapan Hava Kuvvetlerimize ait bir NF-5 uçağımız saat 14.15'te henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Konuyla ilgili gerekli inceleme başlatılmıştır. T.C. Milli Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 7, 2021