İzmir'de PKK ve FETÖ'den 4 zanlı tutuklandı
İzmir'de terör örgütleri PKK ve FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla gözaltına alınan 4 şüpheli tutuklandı.
|07 Nisan 2021 14:52
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İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Suriye'nin Halep şehrinde terör örgütü PKK/KCK/YPG/PYD içerisinde faaliyet gösterdiği tespit edilen M.A, YPG Afrin yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen Y.B. ile FETÖ/PDY üyesi olduğu iddiasıyla aranan Y.T. ve M.A'nın İzmir'deki adreslerini tespit etti.
Düzenlenen operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlılar, işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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