Korona aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi

3 çocuk 7 torun sahibi Zeynep Kutluay (60), 3 Mart'ta Covid-19 aşısı için gittiği Aile Sağlık Merkezi'nde bir doktorun daveti üzerine kanser tarama testi yaptırdı. KETEM'de yapılan kontroller sonucunda Kutluay'ın, erken evre meme kanseri olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne sevk edilen ve burada yapılan tetkikler sonucunda kanser teşhisi konulan Kutluay, 26 Mart tarihinde ameliyata alınarak, kısa sürede sağlığına kavuştu.

Erken teşhisin öneminin altını çizen İl Sağlık Müdürlüğü Kanser Birimi Sorumlu Hekim Uzman Dr. Pınar Tepe, "Bilindiği üzere dünyada da ülkemizde kanser çok ciddi bir sorun. Ulusal tarama programı kapsamında da sağlık kuruluşlarımızda KETEM Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlığı merkezlerimizde 40-69 yaş arasındaki kadınlarımızın meme kanseri, 30-65 yaş arası kadınlarımıza rahim ağzı kanseri ve 50-70 yaş aralığında kadın ve erkeklerimize kalın bağırsak kanseri için taramalarımız devam etmektedir. Bu hizmeti halkımıza ücretsiz olarak sunmaktayız. Bunun en güzel örneği Zeynep hanımdır. Çünkü Zeynep hanım 60 yaş civarında olup sadece tarama grubunda olduğu için hiçbir şikayeti olmadan kurumumuza başvurdu. Bu sayede erken tanı aldı. Şu anda tedavisi gayet güzel devam etmektedir. Devamında da daha sağlıklı olacaktır. Bu yüzden ücretsiz olan bu hizmeti erken dönemde sizlerde de böyle bir hastalık varsa erken dönemde tedavi olabilmek için KETEM, Sağlıklı Hayat ve Aile Sağlık merkezlerimize bekliyoruz" dedi.

Yaşadığı süreci aktaran Zeynep Kutluay, "Buraya aşı için geldim. Genel tarama yapmaları gerektiğini söylediler, ben de kabul ettim. Benim hiçbir rahatsızlığım da yoktu, sonrasında kanser olduğum ortaya çıktı. Doktorlarımıza, hemşerilerimize çok teşekkür ederim, hükümetimiz bize çok iyi bakıyor. Daha önceden hiçbir rahatsızlığım yoktu, burada böyle bir hastalığımın olduğunu gördüm ve burada müdahale ettiler. Çok şükür şifasını da gördüm. Tedaviyi ücretsiz bir şekilde yapıyorlar, herkesi de buraya bekliyorum. Gelip görünsünler. Zor bir hastalık Allah kimseye vermesin ama dermanını da burada buluyorsun" diye konuştu.

Zeynep Kutluay'ın oğlu Özer Kutluay ise, "Annem, 3 Mart'ta buraya Covid-19 aşısı olmaya geldiği gün burada bir tarama yapalım dediler. KETEM'in özel isteği üzerine tarama sonucunda çok küçük bir parça hissedildiği söylendi. Bunun üzerine biz de Fethi Sekin Şehir Hastanesine gittiğimiz zaman orada bir parçanın olduğu tespiti yapıldı. Gerekli tetkikler sonucunda da ameliyata karar verildi ve soncunda o parça alındı. Şuan herhangi bir sorun ve sıkıntısı yok. Allah, buradakilerden razı olsun. Özverili çalışmalarıyla erken teşhis ile annemin kurtarılmasına vesile oldular. O süreci de basit atlatmış oldu. Şu an sadece ufak bir ilaç tedavisi görecek. Ondan sonra da herhangi bir sıkıntısının olmadığı söylendi. Covid-19 sürecinde sağlığımız tehlike altında ama başka şeyleri de aksatmamız lazım. Tüm vatandaşlarımızdan buradaki yapılan çalışmalara destek vermelerini bekliyorum" şeklinde konuştu.