Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
|07 Nisan 2021 15:02
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"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç sağlık memuru İ.A, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Saltuk Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.
Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
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