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Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

Niğde'de, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) soruşturması kapsamında hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalanarak cezaevine teslim edildi.
 07 Nisan 2021 15:02
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Niğde'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandı

"Silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan yargılandığı davada hakkında 6 yıl 3 ay hapis cezası verilen meslekten ihraç sağlık memuru İ.A, İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin Saltuk Mahallesi'nde düzenlediği operasyonda yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Anadolu Ajansı
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