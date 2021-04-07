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Yeni araştırma: Kanser ilacı 'Topotecan' koronayı tedavi edebilir

Yeni bir araştırma, kemoterapi tedavilerinde kullanılan "Topotecan" isimli ilacın, yeni tip koronavirüsü (Kovid-19) de tedavi edebileceğini ortaya koydu.
 07 Nisan 2021 15:09
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Yeni araştırma: Kanser ilacı 'Topotecan' koronayı tedavi edebilir

Bernama'nın haberine göre, Singapur Ulusal Üniversitesi Kanser Enstitüsü (NCIS) ve ABD New York'taki Icahn School of Medicine at Mount Sinai uzmanları tarafından yapılan araştırmada, klinik öncesi testlerde, kemoterapi ilacı Topotecan'ın, laboratuvarda modellenen Kovid-19 bulaşmış akciğerlerdeki inflamatuar genlerin protein yapılarına dönüşmesini engellediği ve enfeksiyonun etkisini ve ölümcüllüğünü azalttığı bulundu.

Sonuçları 30 Mart'ta ABD'deki Cell dergisinde yayımlanan çalışma Topotecan'ın potansiyel olarak Kovid-19 tedavilerinde de faydalı olabileceğini ortaya koydu.

NCIS'ten araştırma ekibinin üyesi Dr. Anand Jeyasekharan açıklamasında, "Bu çalışmadan elde edilen en önemli bulgulardan biri, Topotecan'ın Kovid-19 ile harekete geçen inflamasyonun baskılanmasının, kanser tedavisinde kullanılan dozlardan daha düşük dozlarla gerçekleşmesi." dedi.

Jeyasekharan ayrıca, 25 yıl boyunca kanser tedavilerinde kullanılan Topotecan'ın, kullanan kişiler üzerindeki her türlü etki ve yan etkisinin bilindiğini, buna ek olarak kolay temin edilebilir ve ucuz olduğunu dile getirdi.

Topotecan'ın 1. faz klinik çalışmasını yürütmek için şimdiden bir araştırma hibesi aldıklarını dile getiren Jeyasekharan, çalışmanın amacının, hastalarda Kovid-19'un inflamatuar hareketliliğini güvenli bir şekilde azaltabilecek en düşük doza ulaşmak olduğunu kaydetti.

Jeyasekharan, bu tedavi stratejisinin güvenliğinin ve etkinliğinin yakında dünyanın dört bir yanındaki klinik merkezlerde dikkate alınacağını söyleyerek, mevcut ilaçların bir başka hastalık için yeniden kullanımının Kovid-19 tedavisinde faydalı bir küresel strateji olduğunu belirtti.

Son olarak çalışmalarının Singapur Sağlık Bakanlığı Ulusal Tıbbi Araştırma Konseyi (NMRC) ve Ulusal Araştırma Vakfının (NRF) desteklediği aktaran Jeyasekharan, Hindistan Vellore'deki Christian Medical College ile çalışmalarını derinleştirmek için iş birliği yaptıklarını ifade etti.
Anadolu Ajansı
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