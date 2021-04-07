Mehmet Kutlular son yolculuğuna uğurlandı
Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular'ın cenazesi, toprağa verildi.
|07 Nisan 2021 15:16
|+Aa- Yazdır
Kutlular için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.
Cenaze namazına Kutlular'ın yakınlarının yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katıldı.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile İYİ Parti, cenazeye çelenk gönderdi.
Kutlular'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Eyüpsultan Aile Kabristanlığında toprağa verildi.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25
|Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar
07 Nisan 2021 15:59
|Korona aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi
07 Nisan 2021 14:54
|Usta oyuncu koronaya yenildi
07 Nisan 2021 12:42
|Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Nisan 2021 12:12
|Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem
07 Nisan 2021 12:09
|Kovid-19 tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 11:27
|Ankara'ya nisan karı geliyor
07 Nisan 2021 10:52
|'Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor' uyarısı
07 Nisan 2021 10:44
|Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 08:59