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Mehmet Kutlular son yolculuğuna uğurlandı

Tedavi gördüğü hastanede 83 yaşında hayatını kaybeden Yeni Asya Gazetesi İmtiyaz Sahibi ve Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Kutlular'ın cenazesi, toprağa verildi.
 07 Nisan 2021 15:16
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Mehmet Kutlular son yolculuğuna uğurlandı

Kutlular için Eyüp Sultan Camisi'nde öğle vakti cenaze namazı kılındı.

Cenaze namazına Kutlular'ın yakınlarının yanı sıra, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Demokrat Parti (DP) Genel Başkanı Gültekin Uysal, DP Ordu Milletvekili Cemal Enginyurt ile DP İstanbul İl Başkanı Ekrem Eray Arda katıldı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile İYİ Parti, cenazeye çelenk gönderdi.

Kutlular'ın cenazesi, kılınan namazın ardından Eyüpsultan Aile Kabristanlığında toprağa verildi.

Anadolu Ajansı
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