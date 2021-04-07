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Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amacımız ülkemizi Ramazan ayında genel olarak dinlendirerek bayram sonrasına hazırlamaktır.
 07 Nisan 2021 15:32
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Konya'da bizim Türk yıldızları olarak bildiğimiz uçaklarımızdan biri düştü ve pilotumuz şehit oldu. Şehidimize Allah'tan rahmet diliyorum, ailesine sabırlar diliyorum. Gelin bir Fatiha okuyalım.

Kendimizi küresel değişimin tam merkezine yerleştirmeyi başardık. Sıkıntılarımız yok mu, elbette var. Teşkilatlarımızdan başlayarak her seviyede bu değişimi hayata geçiriyoruz. Geçirmeye de devam edeceğiz. Yanlış insanlar ve yöntemlerle de karşılaştığımız oluyor. Asla yanlışı savunmuyor ve gereğini yerine getiriyoruz. Bundan sonra da getirmeyi sürdüreceğiz. Milletle inatlaşılmayacağını, millete teslim olunacağını biliyoruz. Türkiye'nin geldiği noktayı hala kabullenemeyenler var. Türkiye'nin sınırları boyunca terör koridoru oluşturmayı hala sürdürmeye çalışanlar var. Proje genel başkanlar, proje partiler ve şahsiyetler üzerinden bizi yıkmaya, Türkiye'ye diz çöktürmeye çalışanlar var. Bunlara karşı da tavizsiz bir şekilde mücadeleyi sürdürüyoruz.

KORONAVİRÜS SALGINI

Hiçbir temeli olmayan finans hareketlerine karşı önlemlerimizi alıyoruz. Ülkemizi büyütmeye çalışıyoruz. Üretim tarafında çarklar dönüyor. Salgın tedbirinden etkilenen yeme-içme sektöründekiler başta olmak üzere çözüm üretmeye çalışıyor, bunu ortadan kaldırmak istiyoruz. Amacımız ülkemizi Ramazan ayında dinlendirerek bayram sonrası güzel günlere hazırlamak istiyoruz.

Ramazan ayında rakamlarımızı birkaç binli rakamlara düşürebilirsek, mayıs ayında başlayacak turizm hareketliliğinden yararlanabiliriz. Aksi taktirde bir turizm sezonunu daha kaçırabiliriz. Önceliğimiz sağlıktır.

"SÖYLEDİĞİ FORMÜLE KARGALAR BİLE GÜLÜYOR"

CHP'nin başındaki zatın söylediklerinin yarısı yalan yarısı yanlış. Atomu parçalamış edası ile konuşuyor. İlgili birimlerimizden verilen yanıta rağmen arsızca aynı iftirayı sürdürüyor. Pek çok kanaldan yanlışı düzeltilmesine rağmen tekrar tekrar devam ediyor. Tek bir konuşmasında 40 iftirayı, yalanı, yanlışı sıralayan bu zat bol keseden vaatler savuruyor. Vaatlerini yerine getirmezse siyasetçi oradan ayrılır. Bay Kemal hariç. Türkiye'de 10 milyon işsiz var, ben bunu çözeceğim diyor. Söylediği formüle kargalar bile gülüyor.

Emekli amiraller, büyükelçiler ve emekli milletvekillerinin yayınladığı, ki merkezinde CHP var. İçinde açık darbe tehdidi olan bildiriye onlardan daha çok sahipleniyor.

(Kılıçdaroğlu) Sorun, bu zatın vaatlerinin dibinin delik olması.
Memurlar.Net
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