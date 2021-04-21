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Hülle atamalara itiraz eden memura üniversiteden disiplin cezası!

Bir Üniversitede yaşanan hülle atamalar için yönetime itiraz dilekçesi verilen memura uygulanan uyarma cezasına KDK'dan iptal tavsiyesi verildi.
 21 Nisan 2021 10:04
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Hülle atamalara itiraz eden memura üniversiteden disiplin cezası!

Bir Üniversitede şef olarak görev yapan başvurucu, son yıllarda görevde yükselme imtihanına tabi kadrolara yapılan atamalarda Görevde Yükselme Yönetmeliğinin aradığı bir alt kadroda belirli süre çalışma ve eğitime katılma gibi kuralları aramaksızın atamaların yapıldığı, bazı personelin fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlikleri, meslek yüksekokulu sekreterliklerine (örneğin öğrencisi bile olmayan .. Meslek Yüksekokulu sekreterliğine) atandıktan sonra bu görevlerde asgari bir tecrübe ve birikime sahip olacak kadar bir süre geçmeden, birkaç gün ve birkaç ay sonra yine sınavsız olarak "Şube Müdürlüğü" kadrolarına atama yapıldığı, üniversite içerisinde son on yıldır görevde yükselme sınavı yapılmadığı, bu yolla yıllarca şube müdürlüğü, hastane müdürlüğü ve müdür yardımcılığı gibi kadrolara sınav açılmayarak gelecek planı yapan kişilerin hakkının gasp edildiği ve buralarda yığılmanın oluşmasına neden olunduğu, bu durum karşısında hak arama yolunda verdiği dilekçesinin makamın takdir yetkisinin sorgulanması olarak düşünülüp hakkında soruşturma açılması sonucunda 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 125/A maddesinin "Devlet memuru vakarına yakışmayan tutum ve davranışta bulunmak" şeklinde düzenlenen (e) bendi gereğince "UYARMA" cezası verildiği, görevde yükselme sınavının makul aralıklara yapılmasını, kendini yetiştirmiş, bilgi, görgü ve yeteneklerini geliştirmiş insanlara imkanların açılmasını, haksız maddi ve manevi kazançlara engel olunmasını; ayrıca dilekçesi sonrasında tarafına verilen uyarma cezasının kaldırılmasını talep etmiştir.

Üniversite, konu hakkında Kamu Denetçiliği Kurumuna verdiği cevapta; Üniversite bünyesinde fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterliklerine yapılan atama işlemlerinde mevzuatın uygulandığı ve verilen disiplin cezasının kaldırılmasının mümkün olmadığını ifade etmiştir.

Kamu Denetçiliği Kurumu tarafından verilen kararda özetle;

1- Üniversite tarafından son 10 yıl içerisinde açılan görevde yükselme sınavlarına ve bahsi geçen kadrolara yapılan atamalara ilişkin onaylar ile ilgililerin hizmet belgelerinin gönderilmediği, başvuranın şüphelerinin gerçek olma ihtimalini güçlendirdiği, bu açıdan, idarenin başvuranın haklı bir beklentiyle yazdığı dilekçesine cevap vermeyerek dilekçe hakkına ve hak arama özgürlüğüne aykırı hareket ettiği gibi personel ve kamuoyu nezdinde şüphe uyandıran işlemler bulunmasına rağmen bunlara açıklık getirmeyerek "şeffaflık" ilkesine de aykırı hareket ettiği,

2- Başvuranın dilekçesi üzerine açılan disiplin cezasının verilme nedeninin, dilekçesinde makamın takdir yetkisinin sorgular nitelikte ifadeler yer aldığı gerekçesiyle soruşturma açıldığı ve başvurana ceza verildiği, bu yöndeki bir işlemle atama konusunda takdir yetkisine sahip olan üniversitenin iddia edildiği gibi atamalar yaptığını zımni bir şekilde kabul ettiği, bu durumun da başvuranca sorgulanması nedeniyle ilgiliye ceza verilmesinin hakkaniyete ve ölçülülük ilkesine uygun olmadığı,

3- Disiplin cezasının geri alınması bakımından ise, disiplin amirlerince verilen karaların itiraz mercii olan disiplin kurullarına yapılan itirazın kabulü halinde değiştirilebildiği, yargı kararıyla iptal edilmesi üzerine idarece yeni bir disiplin cezası verilebildiği ve belli süreler geçtikten sonra disiplin amirlerince silinebildiği hususları da dikkate alındığında, Anayasa ile düzenlenen bir şikayet mercii olan Kamu Denetçiliği Kurumunun kararları üzerine de söz konusu disiplin cezalarının kaldırabileceği, bunun ilgili Kamu Denetçiliği Kurumunca hukuka ve hakkaniyete aykırılığı tespit edilen disiplin cezasının idarece geri alınmasında hukuki bir engelin olmadığı,

Kararına varılarak, üniversitenin periyodik olarak görevde yükselme sınavı açmasına ve hukuka aykırı olarak verilen disiplin cezasının kaldırılması konusunda Üniversite Rektörlüğüne TAVSİYE KARARI verilmiştir.

İŞTE KDK KARARI!
Memurlar.Net - Özel

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