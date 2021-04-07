Eski Emniyet Müdürü Sezer'e FETÖ'den hapis cezası
|07 Nisan 2021 15:54
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Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla 2020 yılı Aralık ayında gözaltına alınan Sezer'in duruşması, Ankara 21. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Hakkındaki iddiaları yalanlayan Sezer, ByLock kullanmadığını, devletine bağlı olduğunu savunarak beraatını istedi. Sanığın son savunmasını dinleyen mahkeme, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan Sezer'i 7 yıl 6 ay hapis cezasını çarptırdı.
Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Daire Başkanlığında şube müdürü, Güvenlik Daire Başkanlığında başkan yardımcısı ve Strateji Daire Başkanlığında 1. sınıf emniyet müdürü olarak görev yapan Yüksel Sezer, örgüte bağlılığı en üst seviyedeki mensupları nitelemek için kullanılan "A5" kategorisinde yer alıyordu. Daha önceki soruşturmalarda FETÖ'nün haberleşme uygulaması ByLock kullanıcısı olduğu tespit edilen Sezer'in üzerinden başka birine ait nüfus cüzdanı çıkmıştı.
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