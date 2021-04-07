1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar

Kocaeli'de korona virüs ile ilgili vatandaşların farkındalığını arttırmak amacıyla Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, ve sağlık çalışanları ellerindeki dövizler ve beyaz önlükleri ile sokağa çıktılar.
 07 Nisan 2021 15:59
+Aa- Yazdır
Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar

Korona virüs vakaların ülke genelinde artmasının ardından Kocaeli İl Sağlık Müdürü Op. Dr. Yüksel Pehlevan, il sağlık müdürlüğü çalışanları, farkındalık oluşturmak için beyaz önlükleri ile sokağa çıktı. Pehlavan ve berberindeki sağlık çalışanları, korona virüs tedbirlerine dikkat çeken uyarıların bulunduğu dövizlerle caddelerde dolaşarak iş yerlerini ziyaret etti. Kocaeli Valiliğinden İzmit Seka Devlet Hastanesi Semt Polikliniğine kadar uzanan İzmit'in en işlek caddelerinde yürüyen İl Sağlık Müdürü Pehlevan'a, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Ahmet Sarıışık, Sağlık Hizmetleri Başkanı Dr. Şeref Kasımoğlu, Personel Hizmetleri Başkanı Op. Dr. Muhammet Coşkun Güler, Başkan Yardımcıları ve sağlık çalışanları eşlik etti. Beyaz önlükleri ve afişleriyle İzmit Yürüyüş Yolu'nu baştan sona dolaşan İl Müdürü Pehlevan ayrıca vatandaşlarla sohbet ederek görüşlerini de dinledi.

"Bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik"

Farkındalık amacı ile yaptıkları yürüyüş ile ilgili açıklama yapan Pehlevan, "Pandemi sürecinde tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de Covid-19 ile amansız bir mücadele içerisindeyiz. Maalesef son günler vaka sayılarında ülke genelinde olduğu gibi ilimizde de bir artış mevcut. Bu yüzden maske, mesafe ve hijyene daha fazla dikkat etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede her zaman sahadayız ama bu kez farklı bir etkinliğe imza atmak istedik. Esnafımızın, vatandaşımızın halini hatırını sorup gerekli uyarılarda bulunarak, onlarında fikirlerini almak istedik" dedi.

"Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil"

Vatandaşlara uyarılarda bulunan Pehlevan, "Kalabalık ortamlara mümkün oldukça girmemek gerekiyor. Etkinliklerden, taziyelerden, düğünlerden kesinlikle kaçınılmalı. Aşı sıra gelen vatandaşların aşılarını yaptırması gerekiyor. Bizler sağlık orduları olarak her zaman göreve hazırız ama vatandaşımızın sağlıklı olmasını istiyoruz. Bugün yaptığımız etkinliğimize insanların tepkileri çok olumlu oluyor. Zaten artık herkes kurallar konusunda daha hassas bir tavır takınıyor. Bu sadece sağlık personelinin mücadelesiyle kazanılacak bir savaş değil. Birlikte mücadele verdiğimiz takdir de zaten vaka sayıları düşecek ve sağlıklı günlere geri döneceğiz" diye konuştu.
İhlas Haber Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
07 Nisan 2021 16:25		 Mehmet Kutlular son yolculuğuna uğurlandı
07 Nisan 2021 15:16
Korona aşısı için gitti, kanser olduğunu öğrendi
07 Nisan 2021 14:54		 Usta oyuncu koronaya yenildi
07 Nisan 2021 12:42
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Kovid-19 testi pozitif çıktı
07 Nisan 2021 12:12		 Muş'un 4,2 büyüklüğünde deprem
07 Nisan 2021 12:09
Kovid-19 tedavisi gören Cumhuriyet Savcısı hayatını kaybetti
07 Nisan 2021 11:27		 Ankara'ya nisan karı geliyor
07 Nisan 2021 10:52
'Aşı karşıtlığı toplum sağlığını tehdit ediyor' uyarısı
07 Nisan 2021 10:44		 Nezleyi taklit etse de hala öldürücü
07 Nisan 2021 08:59
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
16:55 - İstanbul'da hurda ve ikinci el eşya alım satımlarına 'belge' şartı getirildi16:51 - Milli Takım son maçların ardından sıralamada üç basamak yükseldi16:45 - İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi öldü16:32 - Alman basını: TOGG, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor16:30 - Avukatlık bürosuna saldıran zanlı tutuklandı16:25 - Meteoroloji uyardı: Sıcaklıklar 12 dereceye kadar düşecek
16:20 - 3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı16:17 - Başkentteki STK'lardan darbe imalı bildiriye tepki16:15 - LGS-TYT-KPSS şimdi deneme zamanı16:11 - Yaşlı adamın yolda düşürdüğü 27 bin liralık altını polis ekipleri buldu16:04 - JGK sağlık personelinin uzmanlık sınavlarına giriş şartları belli oldu15:59 - Virüs farkındalığı için beyaz önlükleri ile sokaklara çıktılar
15:54 - Eski Emniyet Müdürü Sezer'e FETÖ'den hapis cezası15:50 - MASAK: 377 kişi, kuruluş ve organizasyonun mal varlığı donduruldu15:42 - Şehit olan pilotun kimliği belli oldu15:32 - Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz15:25 - İki ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
15:16 - Mehmet Kutlular son yolculuğuna uğurlandı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ÇOK OKUNANLAR
Güvenlik soruşturmasının sınırı belirlendi: 1. derece soruşturulmayacak
Öğretmenler de güvenlik soruşturmasına dahil edildi
Erdoğan: Ramazan'da ülkeyi genel olarak dinlendireceğiz
HES ekran görüntüsü ile koronalıya her yer serbest
İstanbul'da 30 polis FETÖ iltisakı nedeniyle ihraç edildi
Engelli memur geçersiz sağlık raporuyla atandığı için işten çıkarıldı
Şehit olan pilotun kimliği belli oldu
Usta oyuncu koronaya yenildi
37 eski mülki idare amiri ile 14 mahrem imama FETÖ gözaltısı
Danıştay'dan sağlıkçılara güzel haber
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
oksimetre 1
Kahvaltı 1
kolçak 2
kişniş 1
pelikan 1
michael kiwanuka 1
memurlar net editörleri 4
heder etmek 3
Geçen hafta ne atlattık 2
hoşaf 3
SON İLANLAR
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 22 danışman alacak
Doğuş Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Doğuş Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Atılım Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Elemanı Alım İlanı
Tekirdağ Kapaklı Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Turgutlu Belediyesi 1 İşçi Alacak
Manisa Besot 1 İşçi Alacak
İstanbul Küçükçekmece İnşaat 50 İşçi Alacak
İstanbul Belbim 2 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 6 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam