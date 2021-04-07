JGK sağlık personelinin uzmanlık sınavlarına giriş şartları belli oldu

İçişleri Bakanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan Jandarma Genel Komutanlığı Nam Ve Hesabına Tıpta Uzmanlık, Yan Dal Uzmanlık, Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimleri Yönetmeliğe göre Jandarma Genel Komutanlığı'nda görevli hekim, diş hekimi, eczacı, kimyager ve veteriner hekimlerin Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS), Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ve Yan Dal Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavına (YDUS) giriş şartları belli oldu.

İşte Başvuru Şartları;

Jandarma Genel Komutanlığı nam ve hesabına TUS, DUS ve YDUS'a;

a) Subay naspedildikten sonra yirmi yıllık fiili hizmet süresini tamamlamamış olma ,

b) Başvuru tarihindeki sicil notu ortalaması sicil tam notunun en az yüzde doksan ve yukarısında olma,

c) Ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birine çevrilmiş, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş ve affa uğramış olsa bile; 657 sayılı Kanunun 48 inci maddesinin birinci fıkrasının (A) bendinin (5) numaralı alt bendinde belirtilen suçlar ile iftira, yalan yere tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel dokunulmazlığa karşı işlenen suçlar, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma ve fuhuş suçlarından mahkum olmama,

ç) Firar, amir veya üste fiilen taarruz, emre itaatsizlikte ısrar, üste hakaret, mukavemet, fesat, isyan suçları ile 22/5/1930 tarihli ve 1632 sayılı Askeri Ceza Kanununun 148 inci maddesinde belirtilen suçlardan mahkum olmama,

d) Taksirli suçlar hariç olmak üzere, bu fıkradaki bentlerde belirtilen suçların dışındaki suçlardan, toplam olarak 21 gün ve daha fazla hapis, oda hapsi veya hizmet yerini terk etmeme cezası ile mahkum veya cezalandırılmamış olma ,

e) Personel seçiminin yapıldığı tarihte herhangi bir sebeple görevden uzaklaştırılmış veya tutuklu bulunmama,

f) Terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara iltisakı veya irtibatı olmama,

g) 31/1/2018 tarihli ve 7068 sayılı Genel Kolluk Disiplin Hükümleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin Kabul Edilmesine Dair Kanun kapsamında, başvuru tarihinden itibaren geriye doğru son beş yıl içinde, aylıktan kesme cezasına çevrilmiş olsa dahi, toplamda on iki ay veya daha fazla durdurma cezası almamış olma,

ğ) Başvurunun yapıldığı tarihte hakkında sıralı amirlerince olumsuz kanaat formu düzenlenmemiş olma,

h) Jandarma Genel Komutanlığınca belirlenen diğer nitelikleri karşılama, şartlarını taşıyanlar başvurabilirler.

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