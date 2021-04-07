3 ayda 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı
Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca, yılın ilk 3 ayında, 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem yapıldı.
|07 Nisan 2021 16:20
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Jandarma Genel Komutanlığının sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığınca ocak, şubat ve mart aylarında yapılan çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Buna göre, yapılan açık kaynak araştırmaları sonucu, 436 oltalama, 514 fuhuş, 257 müstehcenlik ve 990 yasa dışı bahis sitesi olmak üzere 2 bin 197 internet sitesi hakkında işlem uygulandı.
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