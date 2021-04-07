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Alman basını: TOGG, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Türkiye'nin yerli otomobili olacak TOGG'u analiz eden bir haber yayımlayan Alman basını, "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" dedi. Aracın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağının aktarıldığı haberde, , "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadeleri kullanıldı.
 07 Nisan 2021 16:32
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Alman basını: TOGG, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor

Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) gazetesinde Andreas Mihm imzasıyla yayımlanan "Türkiye, Tesla ve Volkswagen'e meydan okuyor" başlıklı haberde, Türkiye'nin otomobil macerasından bahsedildi. Cemal Gürsel'in 1961'de başlattığı "Devrim" projesinin başarıya ulaşmadığını kaydeden gazete, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu macerayı Cumhuriyetin 100. yılında başarıya ulaştırmak istediği belirtildi.

Arabanın tek bir şarjla 500 kilometreden fazla gitmeyi garanti ettiği ve yarım saat içinde şarj istasyonunda yüzde 80 şarj olacağını aktaran FAZ, "TOGG'un Tesla, Volkswagen ve diğer tüm potansiyel rakiplere karşı durması bekleniyor" ifadelerini kullandı.
Memurlar.Net
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