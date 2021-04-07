İzmir'de minibüsün çarptığı üniversite öğrencisi öldü

İzmir'in Bayraklı ilçesinde yolcu minibüsünün çarptığı üniversite öğrencisi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Ö.A. (57) yönetimindeki Osmangazi-Işıkkent hattında yolcu taşıyan minübüs, Dumlupınar Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Simay Karadumanlı'ya (26) çarptı.

Kaza yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Karadumanlı, 112 Acil Servis ekiplerince kaldırıldığı Ege Üniversite Tıp Fakültesi Hastanesinde kurtarılamadı.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi olduğu belirtilen Karadumanlı'nın cenazesi, İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otopsi işlemlerinin ardından yakınları tarafından İzmir Adli Tıp Kurumu morgundan alınan genç kızın cenazesi Yeni Hacılarkırı Mezarlığına getirildi.

Burada cenaze namazı kılınan Simay Karadumanlı gözyaşlarıyla toprağa verildi.

Cenaze törenine baba Oktay, kız kardeşi Ceren Karadumanlı ve anne Ziynet Onur Sakgün ile okul arkadaşları ve yakınları katıldı.

- "Gece diplomasını almak için Çanakkale'ye gidecekti"

Baba Oktay Karadumanlı, gazetecilere, kazanın meydana geldiği caddede depremde hasar gören bir binanın yıkımı gerçekleştirildiğini ve bu nedenle çift şeritli yolun herhangi bir işaret levhası konulmadan tek şeride düşürüldüğünü ve kazanın ihmaller zinciri sonucu meydana geldiğini ileri sürdü.

Kızının çok başarılı bir öğrenci olduğunu belirten Karadumanlı, "Yaklaşık 2 ay önce okulundan mezun olmuştu ama salgın nedeniyle çıkış işlemlerini yaptıramamıştı. Kızım dün gece diplomasını almak için Çanakkale'ye gidecekti. İyi bir işe girmeyi hayal ediyordu." diye konuştu.

Karadumanlı, kazayla ilgili hukuki sürecin takipçisi olacaklarını sözlerine ekledi.

Öte yandan, Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan sürücü Ö.A, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.